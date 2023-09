El frente de los trabajadores se expreso en contra de los bonos en carácter no remunerativo

A propósito de la pelea con los gremios, Marzese señaló que en oportunidad de las reuniones paritarias ofrecieron asistencia técnica. “Quedó demostrado que necesitan más asistencia y capacidad intelectual, porque con el último acuerdo que firmaron nos dejaron en peores condiciones que antes”, apuntó.

Verónica Ribotta, de los trabajadores del IPV, pidió que a la movilización se sumen los gremios y autoconvocados que compartan el reclamo. “Este gobierno está demostrando que no es un gobierno peronista. Y las ministras de Trabajo y Economía, que deberían ser el primer frente de diálogo, no lo son. Ni hablar de que se olvidan de los becados y contratados, que están en la gravísima situación de no llegar ni a la canasta básica”, expresó.