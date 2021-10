El Frente de Todos selló la unidad en la Capital de cara a las generales de noviembre

Ayer se concretó la reunión de los principales referentes del Frente de Todos con las nueve listas de precandidatos a concejales de la Capital que participaron de las PASO dentro del oficialismo.

Tal como lo había adelantado El Ancasti, el encuentro sirvió para marcar el punto de partida de la campaña electoral de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre y sobre todo para garantizar que nadie en el oficialismo “saque los pies del plato” y que aquellos que perdieron las primarias acompañen a los que ganaron.

El desayuno de trabajo estuvo encabezado por la presidenta del PJ local y candidata a senadora nacional por el oficialismo, Lucía Corpacci. La acompañaron su compañero de fórmula y ministro de Comunicación, Guillermo Andrada, y los dos diputados nacionales que van por su reelección, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez. También fueron parte de la reunión el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, y los diputados provinciales Isauro Molina y Ramón Figueroa Castellanos, ambos autoridades del PJ.

Del encuentro participaron los primeros cuatro precandidatos de cada una de las listas de los que hubo un compromiso de trabajar por la lista que quedó confeccionada con los resultados de las PASO.

Como este encuentro ya venía siendo organizado hace al menos una semana, no hubo grandes planteos de los espacios que quedaron afuera del armado definitivo. Es que, para evitar grandes discusiones, las autoridades del PJ se sentaron con cada uno de los miembros de las listas para escuchar sus reclamos y evitar así no solo peleas internas sino que parte de la dirigencia opte por «quedarse en la casa».

Además de asegurarse la participación y el acompañamiento de todos los precandidatos que no consiguieron los votos suficientes para conformar la lista definitiva, el Frente de Todos también busca sumar a todos aquellos dirigentes «históricos» capitalinos que no fueron convocados por ninguna de las nueve listas y decidieron no salir «a la calle» a buscar el voto. En este marco, en los próximos días se realizarán encuentros con estos militantes para convencerlos de sumarse al trabajo proselitista.

«Somos un equipo»

En la ocasión, Corpacci destacó que “la elección en Capital fue histórica no solo por el resultado sino por el comportamiento de todos”. En ese marco y si bien reconoció que se plantearon algunas diferencias entre las listas, agradeció que “nunca hicieron de eso una bandera de odio para denostar al otro”.

“Hay algo que percibí, es la unidad de todos. Todos somos un equipo y no debe haber disputas”, dijo a lo agregó que en el caso de los candidatos nacionales “no existen diferencias porque todos tenemos un objetivo, que es defender a Catamarca en el Congreso y apoyar a un gobierno nacional al que pertenecemos”.

«Salir a buscar a la gente»

Durante la reunión, el Intendente capitalino destacó la necesidad de no solo mantener los votos que obtuvo en el oficialismo en las primarias, sino «salir a buscar a todas las personas que no fueron a votar».

«Tengo mucha esperanza de que vamos a mantener los números y con eso incorporar cinco concejales en el Concejo, lo que sería algo histórico», dijo y pidió «redoblar los esfuerzos».

Antes de finalizar su participación, Saadi también se refirió al conflicto entre el Municipio y el SOEM, al advertir que “puede llegar hasta el día de la elección”. En ese sentido, destacó la propuesta realizada por el Municipio y ratificó que la negativa del gremio se debe a cuestiones políticas. “No nos van a condicionar el gobierno”, dijo.

«Nadie afuera»

El jefe de campaña del Frente de Todos, Ramón Figueroa Castellanos, indicó que el desayuno de trabajo sirvió para dejar en claro que «nadie se quedó afuera». En ese sentido y en diálogo con «Cae el telón» de Radio Ancasti, el diputado provincial dijo que «la idea fue escucharnos y si alguno quedó disconforme buscar la forma de solucionarlo».

Más adelante, indicó que la reunión fue un «relanzamiento» del Frente de Todos. «Este encuentro sirvió para volvernos a poner como objetivo lo que definimos al inicio de la campaña de las PASO. Hoy volvemos a renovar este compromiso», manifestó.

De cara a los próximos días, Figueroa Castellanos dijo que avanzará en la organización de las actividades específicas como «ir casa por casa buscando la participación de los vecinos».