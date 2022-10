El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión de Gabinete junto a los padres de los alumnos que asisten a los distintos niveles educativos de la escuela ubicada en el Barrio Mil Viviendas, para acordar líneas de acción que mejoren la situación general de los niños, jóvenes y del barrio.

A través de una larga charla, los padres expusieron las necesidades educativas y sociales que fueron evacuadas por los funcionarios de las distintas áreas presentes como los ministros de Educación, Andrea Centurión; de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan Cruz Miranda; de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas; de Salud, Manuela Ávila; de Seguridad, Fabiola Segura; el jefe de Policía, Ángel Agüero, y equipos de los distintos ministerios, entre otros.

En la oportunidad se acordó iniciar el proyecto de una nueva escuela que contenga a la Primaria N° 161 “Islas Malvinas”, Secundaria N° 6 “Juan Chelemín”, JIN N° 8 y a la Escuela para Adultos N° 35. Mientras tanto, les transmitió el mandatario, que se iniciarán las refacciones que sean necesarias en el actual establecimiento.

“Las Mil Viviendas tiene un gran problema urbanístico que es necesario comenzar a intervenir y una de las soluciones es proyectar una nueva escuela para que este lugar se convierta en un gran espacio recreativo”, señaló el Gobernador, quien anunció que también se comenzará a trabajar en el nuevo polideportivo.

Además, y por pedido de los padres se lanzará una prueba piloto para brindar el desayuno y/o merienda a los niños de los tres niveles educativos. Actualmente sólo reciben este alimento el nivel Primario y el Jardín de Infantes.

«Si no nos involucramos y no ayudamos entre todos, lo que acontece en el Jardín después se replica en la Primaria y en la Secundaria. Entonces, la idea es que podamos empezar a dialogar con ustedes cómo están viviendo la situación, qué podemos hacer entre todos para encontrar alguna solución. Tenemos que hacer las cosas en forma conjunta con ustedes”, afirmó Raúl.

La ministra Centurión señaló que estas reuniones con los padres tienen como objetivo evaluar cuáles son las causales del alto porcentaje de ausentismo. “Conocer cada caso particular de los chicos, hacerles un acompañamiento no solo desde lo pedagógico, sino desde las áreas de desarrollo social, salud, seguridad y todas las áreas que sean necesarias para acompañar a las familias y también ayudarlos en lo que es cumplir con la obligación de la educación de sus hijos, a partir de los 4 años y hasta finalizar el secundario que es obligatoria, no optativa”, remarcó.

“Estamos acá y la idea es que todas las áreas de gobierno puedan armar un plan de trabajo para intervenir en la escuela y mejorar los números de ausentismo, porque el mejor lugar donde pueden estar los chicos es en la escuela, este espacio tiene que ser de contención y de unión con las familias, buscando que regresen todos los días a la escuela”, agregó.