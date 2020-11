El gobernador Jalil dio negativo, pero su esposa dio positivo

Luego de suspender sus actividades presenciales por haberse detectado un caso positivo en su entorno familiar, el gobernador Raúl Jalil se sometió a un estudio PCR para saber si contrajo el virus y el resultado fue negativo. Sin embargo, el resultado del hisopado realizado a su esposa y diputada nacional, Silvana Ginocchio, dio positivo.

«Desde el Ministerio de Salud confirmaron que el hisopado de rigor que me realizaron dio resultado negativo. Aún así, por protocolo sanitario por un caso en mi entorno familiar, voy a permanecer aislado en forma preventiva», escribió en su cuenta de Twitter el mandatario.

Minutos después, Ginocchio confirmó que ella sí había contraído el virus. «Quiero informar que el resultado del test para COVID-19 que me realizaron dio positivo y que me encuentro bien. Agradezco las muestras de preocupación y cariño y les pido que redoblemos los cuidados preventivos», escribió en la misma red social que su esposo.

La noticia causó alarma en varios funcionarios e intendentes que durante la jornada del domingo acompañaron al gobernador Jalil en las diferentes actividades que se realizaron, en el marco de la visita del ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié.