El Gobernador pidió que se perfilen “obras importantes, trascendentes”

A nivel nacional se está debatiendo sobre el presupuesto que el gobierno de Alberto

Fernández presentará en el Congreso Nacional para su aprobación, motivo por el

cual se busca que las provincias den su opinión.

En cuanto al presupuesto nacional, Jorge Moreno, ministro de Gobierno, Justicia y

Derecho Humanos, indicó que el gobernador Raúl Jalil hizo hincapié y “con buen

criterio” que se perfilen “obras importantes, trascendentes, o sea, de montos que por

ahí la provincia no puede asumir, ya sea en materia de vivienda, en materia de

infraestructura vial, en materia infraestructura hídrica, todo lo que esté puesto

direccionado a los ejes que nosotros tenemos, que aparte de la minería se sustenta

solo, pero los otros dos ejes que son la producción y el turismo necesitamos

inversiones importantes”.

“Los ministros y ministras están trabajando para que Catamarca le pida a la Nación

cosas importantes, lo vuelvo a decir, que por ahí bajo el presupuesto provincial no se

podrían realizar, sí con la ayuda de Nación y es algo que vamos a conversar el día

jueves”, sostuvo.

Asimismo, sobre lo que se pedirá que se incluya en el presupuesto nacional y el

tratamiento en el Congreso Nacional, el ministro manifestó que ya mantuvieron

diálogo con los diputados nacionales por Catamarca, entre ellos Lucía Corpacci,

Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez; y que “sabemos que contamos con

ellos, sabemos de su compromiso, no solo con el espacio político que integramos,

sino que, con la provincia de Catamarca, fundamentalmente”.

Sobre el rol de la oposición, Moreno puntualizó que “nosotros, también, siempre

apelamos a la participación desde una óptica distinta, desde un pensamiento distinto,

de una mirada distinta de la oposición”, expresando que pasaron dos años “para bien

o para mal, pero reuniéndonos con la oposición, convocándolos, debatiendo distintos

temas, problemáticas, algunas veces hemos estado de acuerdo, otras veces no, pero

lo importante es que participen, a nosotros eso nos enriquece y nos sentimos bien

haciéndolos parte, por lo menos, desde el conocimiento, desde el fundamento de

nuestras decisiones de lo que aspiramos y queremos para Catamarca”.

En cuanto a la participación del Gobernador y parte de su gabinete de un encuentro

con funcionarios nacionales, Moreno señaló que “celebran” esta iniciativa del

Gobierno Nacional para que concurra el Poder Ejecutivo Provincial a reunirse con sus

pares de Nación para consolidar las obras y gestiones que Catamarca necesita.

“Si se trabaja en equipo, si hay una sintonía entre Nación, Provincia y Municipio, a

pesar de las adversidades todo va a ser siempre más fácil”, remarcó en Cae el Telón.

Campaña

Respecto a lo que es la campaña electoral para el 14 de noviembre, Jorge Moreno

puntualizó que se está trabajando con los intendentes y en los lugares a donde hubo

PASO “estamos tratando de conversar con los distintos sectores, con los que

participaron, con los que ganaron y, por supuesto, con los que no lograron su

objetivo, pero todos son gente de la política que saben que cada instancia electoral

(…) se gana o se pierde, pero lo importante es la vocación”.

“Los compañeros nuestros saben que tienen un espacio con un marco referencial

que los va a apoyar, más allá de los resultados que hayan obtenido en las PASO, con

ese mensaje seguimos trabajando para que la unidad que tenemos se mantenga,

consolidarla y por supuesto lograr objetivos mayores”, además de “trabajar mucho

para revertir en algunos lugares que podemos mejorar la elección”.