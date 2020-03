El Gobierno ayudará a los municipios para pagar sueldos

Frente al abrupto descenso de la coparticipación federal, el Gobierno comenzó a enviar aportes del tesoro a los municipios para que se pueda garantizar el pago de sueldos y cubrir gastos de funcionamiento. Serán aportes del Tesoro Provincial, no reintegrables para todas las comunas y el monto dependerá de las necesidades y el análisis de la situación financiera de cada municipio.

El viernes, en declaraciones radiales, el gobernador Raúl Jalil informó que se habían realizado transferencias para los municipios. Algunos jefes comunales no podían pagar becas porque son comunas que no tienen cajeros automáticos.

La subsecretaria de Asuntos Municipales Andrea Centurión confirmó que el Gobierno ayudará a los intendentes para afrontar la caída de la coparticipación como consecuencia de la pandemia.

«El Gobernador pidió que hagamos un análisis de las necesidades de cada municipio y junto con el ministro de Gobierno Jorge Moreno se tomó la decisión de asistir a las Municipalidades, de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a los informes oficiales que tenemos», precisó Centurión.

El cierre de los ingresos por coparticipación para la segunda quincena de marzo será el 31, pero todo indica que también viene en baja. «La idea es asistirlos, a través de Aportes del Tesoro provincial, no reintegrables, y se irá asistiendo de acuerdo a las necesidades de cada uno y de acuerdo a cómo impacta en cada uno la baja de la

coparticipación».

Los municipios presentan pedidos, de acuerdo a los gastos de funcionamiento que tienen. En este sentido el Gobierno contempla que tendrán un aumento en el gasto a partir de los operativos de prevención que pusieron en marcha con recursos propios.

Por ahora, el Gobierno evitó precisar el monto general que se destinará a los municipios, ya que está en evaluación.

Algunas comunas ya comenzaron a recibir las transferencias y otras serán a partir de los próximos días.

Baja de ingresos

Como se informó la coparticipación que llega a la Provincia sigue en marcado descenso y hay preocupación porque la caída se profundizó en la primera quincena de marzo. Según datos extraoficiales, la baja para la primera quincena de marzo fue del 31% en comparación con la primera quincena de febrero. La situación es más complicada si se tiene en cuenta que ya en los dos primeros meses del año había una caída en los ingresos como consecuencia del escenario de recesión y cuando recién comenzaba la pandemia del coronavirus en el mundo.

En la primera quincena de marzo, la Provincia distribuyó $ 199.773.291 para los 36 municipios. La cifra es un 31% menos si se tiene en cuenta que en la primera quincena de febrero se habían repartido $ 292.432.480, que tampoco fue el mejor mes porque ya había registrado una disminución del 5,3% con respecto a febrero del año pasado.

Así, por ejemplo, la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca había recibido $ 90.623.367 en la primera quincena de febrero y en lo que va de marzo obtuvo $ 61.908.744, es decir, una caída de $ 28.714.619. En este escenario de crisis, en el que se necesitan recursos para enfrentar la situación sanitaria, la caída de los ingresos representa un gran problema para el Gobierno provincial y para los intendentes municipales.