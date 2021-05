El Gobierno creó un fondo de $ 300 millones para asistencia económica

Anoche, luego de conocerse la situación crítica de la provincia por el incremento de casos de COVID, el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, anunció que se creará un fondo de $ 300 millones para asistir a los sectores económicos que resulten afectados por las nuevas restricciones en la circulación. En tanto que el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, anticipó que se endurecerán las medidas de control por parte de las fuerzas de seguridad.

Aguirre y Moreno acompañaron a Palladino, que realizó el diagnóstico de la situación. Los ministros del Ejecutivo coincidieron en señalar la falta de conciencia ciudadana.

«Se trata de buscar equilibrio entre la salud y la actividad. Estos números ameritan más restricciones a las actividades. Habrá un esfuerzo conjunto ente las fuerzas provinciales, federales y municipales para reforzar y multiplicar los controles tanto en las calles como en locales comerciales y en los domicilios particulares donde se desarrollen actividades no permitidas para mitigar efectos de la pandemia», manifestó Aguirre.

Al presentar un balance de las sanciones que se aplicaron hasta ahora, manifestó que hay 150 personas que están cumpliendo tareas comunitarias porque no pudieron pagar las multas y hay millones de pesos que recaudó el Estado y la Policía por la aplicación de multas. «La recaudación no es el objetivo, pero ante el incumplimiento generalizado de estas medidas tenemos que llegar a esta situación», sostuvo.

Los ministros del Poder Ejecutivo no ocultaron la dramática situación y casi que rogaron a los ciudadanos tomar conciencia de la situación por la que se atraviesa.

«Sentimos que no hay acompañamiento de la sociedad, no hay una toma de conciencia de la gravedad», lamentó Aguirre y relató que solo en este último fin de semana se recibieron 970 llamadas en el 911 y el 40% eran reclamos por ruidos molestos y reuniones sociales no permitidas.

El ministro de Gobierno, Jorge Moreno, estrenó su lugar en el COE: «Queremos expresar que las medidas que estamos pidiendo tienen que ver con la posibilidad no querida de que entremos a una etapa en la que hay que cerrar todo tipo de actividades, algo que nadie quiere» ,advirtió Moreno.

«El Gobernador dio la orden de crear un Fondo Especial de Pandemia de $ 300 millones. Mañana (por hoy) se recibe a la Federación Económica para ayudar a los sectores que se ven perjudicados por estos cierres. Aquellas empresas que tienen que cerrar van a ser resarcidas. Pedimos a la gente que se cuida porque así cuida al otro».

El Gobierno definirá hoy cuáles serán los sectores que recibirán la ayuda del Ejecutivo y cómo será la distribución.