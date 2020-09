El Gobierno detectó falencias en las designaciones de Educación

El Gobierno de la Provincia revisará la totalidad de las designaciones realizadas en el

ministerio de Educación y en caso de detectar y comprobar hechos delictivos, se

avanzará con denuncias para dar intervención a la Justicia Penal.

En una presentación realizada días pasados, la intersindical docente solicitaba

informes sobre designaciones y otorgación de horas cátedra, y detallaba una serie de

casos en que los beneficiados habrían sido funcionarios y allegados a éstos. Esto

generó la determinación del gobernador Raúl Jalil de rever todos los nombramientos

que se efectuaron en la cartera educativa.

Ayer, el mandatario provincial se reunió con el ministro de Educación, Francisco

Gordillo, y la asesora general de Gobierno, Fernanda Rosales, para analizar la

situación de designaciones con irregularidades de personal docente.

La decisión de revisar todos los expedientes obedece a que en análisis riguroso de la

situación, se detectaron varias irregularidades en los procesos de designación.

Al respecto, Rosales señaló: “Hemos encontrado falencias en los procesos de

designación que son materia de estudio y análisis en este momento. En los casos en

los que se constaten irregularidades, directamente se procederá con la baja por

encontrarse fuera de la ley y decretos reglamentarios”.

Por otro lado, la asesora general de Gobierno enfatizó que en los casos referidos se

iniciarán los correspondientes sumarios administrativos a las personas responsables

de las designaciones.

En idéntico sentido, Rosales aseguró que si del resultado de la investigación general

surgiera la existencia comprobada de hechos delictivos, se avanzará con denuncias

para dar intervención a la Justicia Penal.

Nuevo pedido

Ayer, la intersindical docente, integrada por Ateca, Suteca, UDA, Sidca y Sadop,

realizó una nueva presentación por las designaciones en la cartera educativa. En el

escrito, consideran que las irregularidades que habrían ocurrido representa un claro

perjuicio a la Administración Pública, al tiempo que detallan la “maniobra irregular”

que operaba entre la dirección de Recursos Humanos y dirección de Modalidades,

junto a funcionarios de la dirección de Adultos y Modalidades.

En el documento manifiestan: “Habiendo tomado conocimiento a través de redes

sociales y existiendo preocupación de nuestros afiliados, docencia en general como

así también de esta intersindical sobre las existencia de designaciones y cargos y/o

horas cátedras violentando el principio de ‘publicidad conforme a le reglamentación

vigente de coberturas de cargos docentes denotando un claro ardid utilizado por

funcionarios y/o ex funcionarios que se traduce en un claro perjuicio de la

administración pública” (sic).

En la nota, señalan: “La maniobra irregular operaba entre la Dirección de Recursos

Humanos y la Dirección de Modalidades y no pudiendo ser el Ministerio ajeno a esta

situación; en este sentido, se manipulaba la información obrante en Recursos

Humanos sobre cargos vacantes y en contra de las disposiciones del Sr. Gobernador,

omitiendo la normativa que rige el sistema de actas docentes se cubrían cargos en

convivencia con funcionarios de le Dirección de Adultos y Modalidades (instructores

de : pintura, manualidades, cocina, herrería, etc.) siendo estos cargos otorgados a

familiares del personal del Ministerio de Educación y punteros políticos de este

Gobierno, lo que claramente refleja un rechazo por parte de le Intersindical Docente y

docencia en general, a no ser cómplice de este accionar de carácter delictivo,

antiético y en contra de le correcta administración de le justicia administrativa” (sic).

Los representantes sindicales también señalan que habría designaciones de

gabinetistas realizadas por la secretaría de Gestión Educativa, conducida en su

momento por Miguel Arroyo, “que solo pueden ser realizadas por decreto, según lo

establece la normativa vigente, por lo que bajo apercibimiento de hacer la denuncia

ante la justicia y el Tribunal de Cuentas, lo que conlleva vuestra responsabilidad,

solicitamos reencauzar esta situación”.

En otro parte del escrito, indican: “A modo de conclusión, solicitamos se realice una

auditoría interna a los fines de deslindar posibles responsabilidades de todas las altas

realizadas de esta gestión que sean fuera de las asambleas de opción de cargos,

haciendo hincapié en las direcciones de Adultos y Modalidades, Educación Rural,

entre otras. Hace a los deberes de funcionario público observar y hacer observar las

leyes vigentes”.