El Gobierno extendió la suspensión de los viajes por tierra y aire hasta el 31 de marzo

View this post on Instagram

La mañana después de los feriados en Argentina ?? trajo un colapso en el tránsito pese a regir la cuarentena preventiva obligatoria. Además, ya son ocho las víctimas fatales por el coronavirus y los casos van en escalada. ? #BrunchDeNoticias #PrincipalesTemas #Coronavirus #Cuarentena Por @lojomatias