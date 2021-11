El Gobierno quiere que la reforma incluya elecciones solo cada 4 años

Hasta el momento, y si bien existe un proyecto para avanzar con la modificación a la

Constitución Provincial en la Legislatura, son tres los puntos sobre los que el

Gobierno se enfoca para eliminar los “privilegios” de la política.

El primero es ponerle un tope a las reelecciones indefinidas. Luego está la intención de que las y los diputados junto a senadores comiencen su tarea parlamentaria el primero de marzo.

El tercer punto, cambiar la cantidad de veces que las personas van a las urnas para

elegir Gobernador o Gobernadora y legisladores.

El gobernador Raúl Jalil aludió -en conversación con un medio radial nacional- a ese

trío de puntos apuntado a abrir el debate con la oposición, algo que estima convocar

después del 20 del corriente. Además, remarcó que la Provincia está dispuesta al

diálogo con los representantes de Juntos por el Cambio (JPC) más allá de que se

dificulte conversar con quienes no tienen un cargo Ejecutivo.

En diálogo con AM750, el jefe de Estado local fue consultado sobre si en Catamarca

existen reuniones con representantes de JPC o una mesa de diálogo donde participe

la oposición. Jalil respondió afirmativamente señalando: “Tenemos reuniones, no con

todos, porque hay cargos políticos electivos, como ser intendentes e intendentas, que

tienen responsabilidad de Gobierno; con ellos sí estamos dialogando”. No obstante,

diferencio que “los que no tienen responsabilidad de gobierno, de gestionar, a veces

se complica tener algún diálogo”.

En este orden de ideas, resaltó que “somos un Gobierno abierto” y comentó que el

oficialismo quiere saldar una deuda pendiente de la gestión de Lucía Corpacci: la

reforma de la Constitución. Para el caso, rescató que en la Provincia “estamos

tratando de reformar la Constitución” y entre los puntos que destacó buscarán “para

que tengamos menos elecciones, sin reelecciones indefinidas, como tiene nuestra

Carta Magna ahora”.

“Es un desafío muy importante que lo tenemos que hacer entre todos”, acotó.

Luego, mencionó que convocará para después del 20 a la oposición y con ello abrir el

diálogo en pos de avanzar con las modificaciones al ordenamiento madre en la

provincia. Así, insistió sobre el punto de las reelecciones indefinidas, “algo que la

sociedad no quiere”. A la vez, detalló a qué hacía referencia con menos comicios:

“Tenemos elecciones todos los años, pensamos en tenerlas como en Córdoba, cada

4 años”.

De esta forma, se refirió a la idea de que de que tanto las y los diputados como

senadores comiencen las sesiones ordinarias el mismo día que lo hacen el Congreso

y otras provincias. Es decir, el primero de marzo. “Hay que retrotraer el inicio de la

Asamblea Legislativa que acá, por la Constitución, seguimos en cada primero de

mayo”, dijo el Gobernador.

Por otra parte, se refirió a las elecciones del domingo pasado, donde el Frente de

Todos obtuvo una clara victoria en la provincia, distinguiéndose así del resultado del

oficialismo a nivel nacional. El medio radial, en la previa al Día de la Lealtad, le

preguntó si el FT ganó o perdió. “Fue una elección, una elección se gana o se pierde,

se puede empatar, en algunos circuitos se gana y en otros se pierde”, respondió Jalil

aludiendo, quizás, al resultado del oficialismo en la Capital catamarqueña.

El mandatario contempló que las elecciones intermedias “son muy complicadas

siempre para los Gobiernos y sobre todo si venimos de una pandemia”. Hecha esa

salvedad, explicó que “fue una buena elección, tenemos trabajar y continuar

haciéndolo”.

También comentó el resultado del Frente de Todos en Catamarca, donde “nos fue

bien, hubo 14 puntos de diferencia” respecto a la principal coalición opositora de

Juntos por el Cambio. “A nosotros el presidente Alberto Fernández nos está

ayudando mucho en Catamarca, estamos muy agradecidos y lo han podido

demostrar las y los catamarqueños en las urnas”, agregó el Gobernador sobre el

cierre de la conversación.