El Gobierno se reunió con la cúpula policial

El reclamo de las fuerzas de seguridad de Buenos Aires por mejoras salariales y de

recursos en medio de la pandemia accionó dentro del Gobierno una reunión con la

cúpula policial local para evitar un efecto contagio en la provincia. Ayer por la tarde

noche, los ministros Gustavo Aguirre (Seguridad), Jorge Moreno (Gobierno, Justicia y

Derechos Humanos) y Sebastián Véliz (Hacienda) mantuvieron un encuentro con la

plana mayor de la fuerza para dialogar sobre el tema y con ello frenar un reclamo en

estas tierras.

Sucede que en algunas provincias ya hubo réplicas de las protestas policiales

emulando la iniciada en Buenos Aires con un conflicto institucional que sorprendió

por su volumen y nivel de adhesión entre oficiales y suboficiales.

En el encuentro de ayer estuvieron presentes el jefe de Policía, Ángel Agüero, junto a

representantes de la plana mayor y el director del Servicio Penitenciario, Daniel

Romero, con quienes los ministros dialogaron sobre el estado general de la fuerza,

además de diferentes temas que requieren de la coordinación interministerial.

Allí se abordó la situación salarial de los integrantes de la fuerza de seguridad

provincial. Los funcionarios del Ejecutivo remarcaron la necesidad de que todos los

planteos vinculados a la recomposición salarial y las necesidades de recursos e

infraestructura deben ser peticionados por los canales institucionales. En este orden

de ideas, remarcaron que la reunión sirvió como una “instancia legítima de diálogo

entre las autoridades del Gobierno y las máximas autoridades policiales” encargadas

de elevar los planteos y necesidades de los miembros de la institución policial.

El ministro de Hacienda le comentó a la plana mayor un análisis de la situación

económica de la provincia y a la vez les transmitió un estudio comparativo de los

niveles salariales de las policías del país, entre otros puntos.

Por su parte, el jefe de Policía le comentó a las autoridades del Ejecutivo la situación

general de la fuerza y, en particular, los planteos salariales resultado de las reuniones

mantenidas con los distintos actores del sector seguridad. En tanto, Aguirre se

comprometió a mantener abierto de manera permanente un espacio de diálogo para

resolver las diferentes problemáticas de la institución policial, incluida su situación

salarial, y gestionar posibles soluciones a dichos planteos.

La reunión de ayer se enmarca no solo en el contexto nacional sino que también

arrastra un planteo local. En las últimas horas, en Catamarca comenzó a viralizarse

una convocatoria a través de redes sociales -principalmente por WhatsApp- entre el

personal de la fuerza y sus familiares para este viernes por la mañana. En el mensaje

que recorrió los celulares se justifica la convocatoria para pedir un incremento en los

haberes del personal de seguridad.

Además hace mención al bono de $9.000 en total -divido en tres pagos para los

meses de septiembre, octubre y noviembre- que aprobó el Gobierno para los

agentes de la policía provincial en reconocimiento al trabajo que vienen realizando

desde el inicio de la pandemia por el coronavirus. No obstante, el mensaje de la

convocatoria solo hace énfasis en la primera cuota.

De esta forma, se debe señalar que la convocatoria por un reclamo salarial dentro de

la policía local comenzó a gestarse mucho antes de que estallara la queja de las

fuerzas bonaerenses y con el mismo modus operandi: a través de las redes sociales.

Incluso cuando asumió la conducción del ministerio, Aguirre fue consultado al

respecto. En aquella oportunidad el titular de la cartera de seguridad comentó a la

prensa que poseía la información sobre una protesta por incremento salarial.

“Si hay algunas cuestiones por resolver, seguramente lo haremos, pero también está

la firmeza de saber que es una fuerza de la democracia que tiene que responder a

las autoridades democráticas y que las vías para resolver conflictos se hace de forma

institucional”, remarcaba al asumir el cargo el ministro.