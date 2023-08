El Gobierno dio un paso más en el Plan Estratégico de Infraestructura Energética

sumando obras en el mismo para potenciar, mejorar y asegurar el suministro del

servicio público en todo el territorio.

Ayer, el gobernador Raúl Jalil junto al ministro Lucas Zampieri (Agua, Energía y

Medio Ambiente) mantuvieron una reunión con el gerente zonal de Transnoa,

César Alderete, las autoridades de Zijin Mining, Wang Bin (subgerente de equipo y

energía) y Huang He (COO de Audes), e integrantes de la empresa provincial de

energía EC Sapem.

En la oportunidad, repasaron las obras que se realizan en Catamarca. Por su

parte, el titular de la cartera energética informó que se avanza con dos proyectos

para ejecutar en el corto plazo las obras de la Estación Trasnformadora (ET)

Divisadero y la ET Las Rejas.

A la vez, indicó que en el oeste provincial se efectuará una obra de conexión de la

línea de 132 Kv desde la ET Tinogasta hasta la nueva ET Fiambalá.

Otro proyecto importante que busca iniciar la Provincia prontamente es la conexión

de 33 kv a Laguna Blanca. Actualmente la línea de media tensión de 33 Kv llega

hasta Villa Vil y el Ministerio a cargo de Zampieri ya tiene listo los proyectos para

ejecutar los conectados a Barranca Larga inicialmente (en un tramo de 17 km) y

luego hasta Laguna Blanca (tramo de 57 km desde Barranca Larga).

En cuanto a las obras en ejecución, el Ministerio precisó que se está duplicando la

capacidad instalada en la ET El Pantanillo, de 30 a 60 MVA y en septiembre

estarán listas la ET de Las Cañas y la Línea de 33 kv de Las Cañas-Bañado de

Ovanta, que mejorará sustancialmente el suministro en el Este provincial.