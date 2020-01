El hijo de Tom Hanks es viral por sus videos imitando a los jamaiquinos: así se mostró en los Golden Globes

El hijo de Tom Hanks, Chet Hanks, se volvió viral ayer al subir videos de sí mismo hablando en un dialecto jamaiquino en los Globos de Oro 2020.

Fue una gran noche para Tom Hanks, que no pudo contener el llanto y se quebró de emoción al aceptar el prestigioso Premio Cecil B DeMille, celebrando su vida de logros y contribuciones a la industria del cine.

Sin embargo, su hijo también llamó la atención en internet, y por razones completamente diferentes. Desde la alfombra roja, publicó un video de sí mismo hablando en jamaiquino junto con el subtítulo “BIG UP FIMI WHOL FAMILY PRONTO COM EN DI AWARDS NA SEEN – CHUNE IN”.

A lo largo de la noche, también compartió imágenes en sus Historias de Instagram de sí mismo proporcionando comentarios sobre los procedimientos de la noche con acento de Jamaica.