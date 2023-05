El intendente Saadi inauguro espacios verdes en Villa Cubas

Cuando alguien está enfermo tiene que haber un Estado presente, cuando un niño va a la escuela tiene que estar la escuela en condiciones, cuando un niño del interior quiera venir a estudiar tiene que tener los medios, cuando nuestros niños y niñas necesiten un espacio verde tienen que tener un espacio verde.

Disfruten esta plaza porque es de ustedes, las obras no son de ninguna gestión en particular. Ustedes pueden ver que yo no pongo ningún cartel en ninguna obra que diga ‘Gestión Gustavo Saadi’. Me daría vergüenza hacerlo, porque las obras son de las vecinas y vecinos, que pagan sus impuestos y con eso se hacen las obras», concluyó.

Antes, agradeció en las redes sociales a los vecinos y vecinas que se acercaron hasta la Alameda para respaldar su gestión. «Sus incontables muestras de cariño son tan importantes para seguir trabajando con la convicción y el compromiso de siempre”, escribió.