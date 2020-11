El llamativo look de The Weeknd en los American Music Awards

Anoche se entregaron en los Los Angeles, California, los American Music Awards. Las vendas en su cara llamaron mucho la atención y algunos pensaron que The Weeknd había recibido una golpiza o que se había operado el rostro, pero no. Se trata de una caracterización de la temática que viene mostrando en sus recientes singles del disco “After Hours“.

En agosto de este 2019, el artista había aparecido con la cara ensangrentada en los MTV Video Music Awards. Se trata de un concepto que propone The Weeknd en sus últimos videos, especialmente los de Blinding Lights y After Hours, donde advierte que no conduzca en estado de ebriedad, mostrando de manera visible qué tipo de lesiones pueden ocurrir en los accidentes automovilísticos. Así lo explicó para la revista Esquire: “Blinding Lighs trata sobre cómo quieres ver a alguien por la noche, y estás intoxicado, y estás conduciendo hacia esta persona y simplemente estás cegado por las luces de la calle. Pero nada podría evitar que intentes ir a ver a esa persona, porque estás muy solo. No quiero promover la conducción en estado de ebriedad, pero ese es el porqué del tono oscuro”, explicó.

En la premiación, The Weeknd recordó a Prince: “La última vez que recibí este premio me lo dio el difunto Prince. Él es la razón por la que puedo desafiar constantemente el género del R&B. Me gustaría dedicarle este premio”. El músico canadiense se llevó varios premios American Music Awards 2020: Artista del año, Video musical favorito (Blinding Lights), Artista masculino favorito pop/rock, Canción favorita Soul/R&B (Heartless) y Álbum favorito pop/rock (After Hours).