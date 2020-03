El mensaje de Arnold Schwarzenegger junto a su poni y su burro

En medio de la pandemia, el querido Arnold Schwarzenegger, reconocido actor y político, nos pide que seamos conscientes y nos quedemos en casa. ¿Cómo lo hace? A través de un gran video, mientras alimenta con zanahorias a Whisky (el poni) y a Lulu (la burra). “No salimos ni vamos a restaurantes. Nos quedamos en casa, nos entretenemos, la pasamos bien”.

Si creés tener algún síntoma, estuviste en contacto con alguien que viajó recientemente al exterior o bien vos venís de afuera, ¡hacele caso! Si me lo piden así, chicos…

Stay at home as much as possible. Listen to the experts, ignore the morons (foreheads). We will get through this together. pic.twitter.com/FRg41QehuB

— Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020