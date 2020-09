El mensaje de Chris Evans tras publicar por error una foto íntima en Instagram

El pasado fin de semana el nombre de Chris Evans fue tendencia en las redes sociales, luego que el actor publicara por error una foto íntima en Instagram.

El protagonista de “Avengers” quiso compartir un clip familiar con sus seguidores, a través de las historias de su red social, sin embargo, el apuro le jugó una mala pasada ya que olvidó editarlo.

Aunque borró la publicación casi al instante, al percatarse del error, eso no bastó ya que los usuarios siempre atentos, viralizaron la imagen La imagen por lo que el descuido no pasó desapercibido.

Para salir del paso, el actor de 39 años tuvo una genial respuesta que fue aplaudida por sus seguidores. “Ahora que tengo su atención… Voten el 3 de noviembre”, escribió Evans, refiriéndose a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Now that I have your attention

….

VOTE Nov 3rd!!!

— Chris Evans (@ChrisEvans) September 15, 2020