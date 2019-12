El mensaje de esperanza de Miley Cyrus para todos aquellos que se sientan solos en Navidad

Poco se ha sabido de Miley Cyrus durante las últimas semanas. Después de que ella misma hiciera pública su separación con Liam Hemsworth, vino una seguidilla de apariciones una más polémica que la otra, sobre todo en relación a sus nuevos y fugaces romances.

Pero luego la cantante desapareció de los focos, justo después de que surgieran rumores de que estaría tratando de regresar con su marido, del que todavía no se divorcia legalmente.

¿Será que Miley está arrepentida de su decisión? No lo sabemos, pero lo cierto es que ahora la artista dejó un mensaje navideño a sus fanáticos, particularmente a aquellos que se sienten solos durante Navidad. ¿Será que ella se siente así?

La cantante compartió un tema de ella, “My Sad Christmas Song”, como si fuera un mensaje de esperanza.

and joy knowing how singularly amazing YOU are! Love always wins! — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) December 22, 2019

“Escribí esta triste canción de Navidad hace unos años. Me sentía deprimida porque no podía estar con mis seres queridos. Incluso con una casa llena de amigos y familiares, me sentía sola”, escribió.

“Si te sientes solo esta vez, debes saber que estás completamente hecho de magia. El amor siempre triunfa”, agregó.

El mensaje se hizo eco entre algunos fanáticos del cantante, quienes en las redes sociales contaron sus propias historias y luchas contra la depresión y la soledad en estas fechas.

Foto: Instagram.