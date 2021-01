El mensaje de Zlatan Ibrahimovic tras el fuerte altercado con Romelu Lukaku

El encontrón entre Romelu Lukaku y Zlatan Ibrahimovic durante el clásico de Milan disputado en los cuartos de final de la Copa Italia fue un verdadero “choque de trenes” que sigue generando repercusiones.

El incidente ocurrió a pocos minutos de que terminara el primer tiempo del partido, luego que Lukaku recibiera una falta que le hizo enojar. Al cruzarse con Ibrahimovic le tiró toda su rabia, a lo que el sueco respondió y que derivó en el cara a cara que ha dado la vuelta al mundo.

El delantero del Milan fue acusado de supuestos comentarios racistas en contra de la estrella del Inter. El sueco rompió el silencio y negó las acusaciones a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race – we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) January 27, 2021