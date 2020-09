El metalero argentino que se hizo viral en las redes sociales por su parecido con ‘El Chavo del 8’

El argentino Phil Claudio Gonzáles era hasta hace algunos días un total desconocido. Eso hasta que una fotografía suya se comenzó a viralizar en las redes sociales debido a su parecido con el Chavo del 8, el personaje interpretado por el fallecido Roberto Gómez Bolaños.

La imagen del metalero ha causado furor en la web y miles de memes por parte de los internautas. “El chavo del 8 metalero es lo mejor que le pudo pasar al 2020”, dice el comentario de un usuario.

El chavo del 8 creció y se volvió metalero pic.twitter.com/EX5bnydAPM — CLAU (@cl_fabiola) September 24, 2020

No ese no es el chavo del 8… pic.twitter.com/JGiC06t3eu — Simpsonito chévere (@SimpsonitoMX) September 24, 2020

Por su parte, el rockero se ha tomado las bromas de muy buena manera. “No me enojo, ni mucho menos”, aseguró Gonzáles en una publicación en Facebook.

Desde el año pasado Gonzáles toca con su banda en algunos bares y se dedica a vender camisetas de grupos como Pink Floyd, Nirvana, Rammstein, entre otros.

“¿No se cansaron todavía? Hay muchas más eh. Me cago de risa con el meme. Quien lo hizo me hablo pidiendo disculpas. No me enojo, ni mucho menos. Ahora hay muchos pelotudos bardeando. A los cuales los voy a ir agarrando de a uno”, dijo el argentino que disfruta de su momento de fama.

Foto: Redes sociales