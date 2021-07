El ministro de Seguridad negó que Naim Vera tuviera algún privilegio

Ayer, los abogados de la familia de Brenda Micaela Gordillo se reunieron con el

ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, tras hacerse público un pedido de informe a

la Justicia motivado por trascendidos de que Naim Vera, el femicida de la joven,

tendría privilegios mientras cumple su condena a perpetua en el Penal de Miraflores.

En la oportunidad, el titular de la cartera de Seguridad sostuvo que “se trata de

trascendidos erróneos, y se pusieron a total disposición de la familia”, expresaron los

abogados de la familia Gordillo.

La familia de Brenda había solicitado entrar a la cárcel para ver y corroborar si es que

Naim es un preso VIP.

Sebastián Ibáñez, abogado de la familia de Brenda, calificó de la reunión como

positiva y agradecieron la predisposición de las autoridades.

“Se negó totalmente. La familia había pedido la posibilidad de constatar in situ con

veedores institucionales, pero nos transmitieron seguridad”, señaló Ibáñez, quien

añadió que entiende que la situación podía desatar un caudal de familias intentando

revisar las condiciones de cada condenado.

Petición

Cabe recordar que la madre de la joven asesinada solicita corroborar la manera en

que el joven se encuentra prisionero. Adujo que siente “una profunda preocupación y

malestar por que la suscripta, mi familia y el colectivo ciudadano que nos acompaña

sentimos ante la información publicada (…) que da cuenta del tratamiento privilegiado

que el Servicio Penitenciario Provincial le estaría dispensando al femicida” (ya

juzgado y condenado a prisión perpetua) Naim Vera Menem.

Si bien la sentencia condenatoria aún no está firme, las comodidades que el

establecimiento otorga al femicida, en el caso de ser verdaderas, exceden las que

legalmente corresponden a un criminal condenado a prisión perpetua por uno de los

delitos más graves reprimidos en la legislación argentina, máxime cuando no gozan

de este trato privilegiado otras personas detenidas en el Penal por delitos menores”.