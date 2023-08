El Movimiento Socialista de los Trabajadores del Frente de Izquierda Unidad presentó un proyecto de ley que busca reducir o incluso eliminar los privilegios de la clase política. La iniciativa fue presentada ayer en la Legislatura, bajo el título «Cortemos con los privilegios de la clase política capitalista». En el marco de esta presentación, se realizó una manifestación que incluyó la presencia de una tijera simbólica para representar la necesidad de recortar los beneficios de la clase política. A pesar de esta movilización, ni la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero, ni su secretaria, los recibió personalmente, por lo que el proyecto fue dejado en la mesa de entrada.

Un proyecto en sintonía con la realidad nacional

La fundamentación de este proyecto es la crisis social y económica que enfrentan los catamarqueños. Daniel Blanes, precandidato a diputado por el MST, en diálogo con LA UNIÓN, dio a conocer los principales puntos del proyecto presentado.

En primer lugar, expresó que el cambio que proponen es necesario para paliar la creciente desigualdad y asegurar que los funcionarios públicos tomen decisiones que beneficien a toda la población de la provincia. «Nosotros planteamos en el primer artículo del proyecto que cobren como una directora de escuela», señaló, utilizando la directora como modelo de un sueldo trabajador promedio.

La propuesta busca, en primer lugar, equiparar los sueldos de la clase política al salario de una directora de escuela. «La directora de escuela no llega a $300.000 con los últimos aumentos», aclaró el precandidato a diputado. Esto pone en perspectiva la brecha entre los altos salarios políticos y la realidad económica del ciudadano común. Además, el proyecto plantea que nadie, sin importar su rol en el Estado o su condición laboral, gane menos de $320.000, para hacer frente a la inflación y proteger a las clases más vulnerables.

Eliminando la desconexión política

Uno de los puntos clave de la propuesta es la obligatoriedad de que los funcionarios públicos utilicen los servicios públicos. Blanes subrayó la importancia de que los políticos vivan y experimenten los mismos servicios que la población común: «Esperamos que caigan de su burbuja de privilegio que tienen porque ellos no usan el hospital público, no mandan a su hijo a la escuela pública, ni viajan en el colectivo». Esta desconexión entre la clase política y las realidades cotidianas es lo que, según Blanes, lleva a decisiones políticas desvinculadas de las necesidades de la población.

El proyecto también busca abordar el problema del recorte presupuestario en salud y educación. «El año pasado se recortó al hospital público y a todo el sistema en general del sistema de salud público millones y millones de pesos. 20 mil millones de pesos en todo el país y, acá, mil millones quinientos mil en salud pública», denuncia Blanes. La propuesta apunta a generar un cambio cultural en la política, en la que los funcionarios no solo entiendan las necesidades de la población, sino que también vivan las mismas realidades.

Cómo fue la recepción del proyecto y cuál es el camino por delante

Ayer, los miembros del MST del Frente de Izquierda Unidad se presentaron en las puertas de la Legislatura para entregar el proyecto. Sin embargo, la secretaria de la diputada Cecilia Guerrero, quien es la actual presidenta de la Cámara de Diputados y pertenece al bloque oficialista, no los atendió y ningún diputado ni senador bajó a escuchar su propuesta, por lo que se limitaron a dejarlo en la recepción. Frente a esta respuesta, Blanes insta a la población a unirse al movimiento y a presionar por estos cambios desde las bases. «Necesitamos cambiar de adentro la política porque la política decide sobre nuestra vida en el presente y en el futuro», sostuvo Blanes.

Un acto simbólico y una manifestación por la equidad

La presentación del proyecto no se limitó a la entrega de documentos en la Legislatura. Como parte de la manifestación por la equidad y la eliminación de privilegios, se construyó una tijera, que representó el corte de los privilegios de la clase política. Sin dudas, este gesto visual sirvió para enfatizar la idea central de la iniciativa presentada.

Además, los militantes del partido realizaron una manifestación en la entrada del edificio para acompañar la presentación de la propuesta.

A continuación, el precandidato a diputado dio un discurso en el que enfatizó: “Que se bajen los sueldos los políticos, que ganen como una docente, que usen la escuela, el hospital público y el transporte, ya que ellos administran las cosas públicas, la vida de todos”.