El Nodo Tecnológico de la Municipalidad de la Capital informa que ya se abrieron

las inscripciones para el Curso de Arduino en Bloque (Introducción a la Robótica

Educativa para docentes). El inicio está programado para el próximo miércoles 10

de agosto en el Punto Joven.

Tal como fue anunciado en su momento, el área de la comuna instruirá a los

interesados por medio de una capacitación gratuita, planificada en función del kit

de Robótica Educativa desarrollado íntegramente por el personal del Laboratorio

de Innovación Social perteneciente al Nodo.

Este espacio de formación está dirigido al personal docente de todos los niveles

educativos que se encuentra vinculado con las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC).

El curso incluye contenidos teóricos y prácticos, tendrá una duración de ocho

clases que se dictarán dos veces por semana de forma presencial los días

miércoles y viernes en el horario de 20 a 21.30 en Punto Joven, ubicado en Maipú

Norte 143.

Los interesados deberán completar el formulario publicado en la página de

Facebook Nodo Tecnológico Catamarca Capital y aprobar el cuestionario incluido

en el mismo para quedar efectivamente inscriptos.

Finalmente es importante resaltar que no es necesario contar con equipamiento

propio (computadora, arduino, etc.) y recordar que los cupos son limitados.

La expansión vertiginosa de la industria del conocimiento ofrece la certeza de que

en las sociedades del futuro la demanda de capital humano especializado va a

seguir creciendo por desde la Municipalidad de la Capital a través de su área

tecnológica se está trabajando muy fuerte en la educación que va a ser necesaria

para ese futuro ya no tan lejano.