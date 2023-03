El próximo martes, en La Rioja, se volverán a reunir los mandatarios del Norte

Grande, oportunidad en la que desde el bloque regional volverán a solicitar al

Gobierno Nacional la actualización del mínimo no imponible para el cálculo de las

contribuciones patronales. Cabe recordar que en marzo del 2021, el Presidente

Alberto Fernández había anunciado la reducción de aportes patronales en

Catamarca.

El mandatario chaqueño Jorge Capitanich adelantó que, con apoyo de la CAME,

los diez gobernadores que integran la asamblea del Norte Grande volverán a

solicitar a Nación la actualización del mínimo no imponible para el cálculo de las

contribuciones patronales -decreto 814 del 2001-, que quedó congelado en 7 mil

pesos y que ahora debería estar -afirman- en entre 22 mil y 25 mil pesos.

“Este es un tema que lo vamos a tratar como prioritario para el próximo 14 de

marzo en La Rioja y pretendemos que efectivamente se constituya una resolución

rápida e inmediata por parte del Estado nacional para beneficio de todas las

empresas adheridas al sistema”, dijo el chaqueño.