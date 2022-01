ANUNCIA SUS SHOWS EN LONDRES

El proyecto paralelo de Radiohead, The Smile, ha confirmado y lanzado entradas para los fans de todo el mundo para sus próximos conciertos en Londres en el Magazine.

El grupo, compuesto por Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead, además de Tom Skinner de Sons Of Kemet, anunció a principios de este mes las tres actuaciones en vivo, que tendrán lugar entre el 29 y el 30 de enero.

El trío dijo en un comunicado de prensa: “Estamos abrumados por la rapidez con la que se han agotado las entradas para los tres conciertos para fin de enero. Muchas gracias por la respuesta. Queríamos intentar que el público fuera global, tanto en la sala como en Internet, así que hemos puesto a la venta algunas entradas para la sala: un par para cada país del mundo en los tres espectáculos. Nos encantaría que pudieran asistir a un espectáculo que se adapte a la zona horaria de cada país”.

Los fans deben anotarse antes de las 22:00 horas GMT del 23 de enero en la siguiente dirección :

https://docs.google.com/forms/d/1rj9hy3fuMbe4t6VBLzQUG-RJItveWBIb5E2ShYM_MlU/viewform?edit_requested=true

Los ganadores recibirán un correo electrónico con un enlace privado para comprar un par de entradas para su zona horaria específica antes del 24 de enero.

Las tres retransmisiones en directo también estarán disponibles para los espectadores como repeticiones a la carta durante 48 horas a partir de las 14:00 horas GMT del 30 de enero.

The Smile lanzó el 5 de enero su primer single, “You Will Never Work In Television Again”, producido por Yorke y Nigel Godrich, colaborador de Greenwood desde hace tiempo.

En declaraciones a la prensa , Greenwood dijo que el nuevo proyecto paralelo “surgió simplemente por querer trabajar en la música con Thom encerrado”.

“No teníamos mucho tiempo, pero sólo queríamos terminar algunas canciones juntos”, dijo. “Ha sido muy stop-start, pero se ha sentido una forma muy feliz de hacer música”.

