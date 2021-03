El nuevo teaser de “The Walking Dead” anticipa un final oscuro

El final de The Walking Dead está cada vez más cerca y AMC lanzó un nuevo teaser.

El oscuro avance contiene un mensaje aterrador: “Si hay un Dios, tendrá que suplicarme perdón”. La temporada número 11 de la serie contará con 24 episodios y se estrenará en 2022.

Con la pandemia del coronavirus, los planes de rodaje y emisión de los episodios cambiaron. Sin embargo, la versión extendida de la temporada 10 continuará emitiéndose durante las próximas semanas.

Podes ver el teaser acá

“If there is a God, he will have to beg for my forgiveness.” #TheWalkingDead‘s final season begins this Summer pic.twitter.com/WxHrHy7Mtr

