El océano Atlántico se está ensanchando y esta es la razón

“Hay una distancia creciente entre América del Norte y Europa, y no está impulsada por diferencias políticas o filosóficas: ¡es causada por la convección del manto!”. Así de entusiasta fue Nick Harmon, uno de los profesores de la Universidad de Southampton que ha dado respuesta al inquietante ensanchamiento del océano Atlántico.

En este océano no hay grandes placas tectónicas que se estén hundiendo. Sin embargo, cada año las costas del continente americano se separan unos cuatro centímetros de las de Europa y África.

Para comprobar qué pasaba desplegaron sus sismómetros en el fondo del océano durante un año y estuvieron diez semanas en alta mar recabando sus grabaciones. Concretamente estudiaron la cordillera submarina que divide el Atlántico norte y el sur. Estamos ante una de las zonas con más actividad sísmica de la Tierra.

New research by @OceanEarthUoS with @OxUniEarthSci shows an upsurge in matter from deep beneath Earth’s crust could be pushing the continents of North and South America continent further apart from Europe and Africa https://t.co/CPK0EykbZ2 pic.twitter.com/zWiGFvY6iZ

— University of Southampton News (@UoSMedia) January 27, 2021