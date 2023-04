IMPLEMENTACIÓN DE LA BOLETA ÚNICA

Ramón Figueroa Castellanos y Natalia Ponferrada consideraron que darán el debate «una vez que ellos definan bien qué quieren».

El oficialismo aanaliza en la Cámara de Diputados la posibilidad de implementar la Boleta Única y desacoplar las elecciones provinciales de las nacionales.

El presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Ramón Figueroa Castellanos, señaló que “le van a terminar costando a la Provincia una barbaridad de dinero, y la verdad que también estamos cansados de esto”.

“Hoy el dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente y no gastando papel para hacerle el juego a la política”, opinó. En esa línea, dijo que la Boleta Única personalmente le parece “un paso adelante”, pero aseguró que “es algo que tenemos que dialogar y necesita otros consensos”.

El legislador le pidió “claridad” a la oposición al respecto porque la UCR “perdió totalmente el hilo”.

“Obviamente que estamos dispuestos a dar las discusiones, sin duda que hay muchos que ya estamos mirando y estudiando, pero la verdad es que avanzan con un tema el día 20 en un sentido y el día 24 ya dicen que no era en ese sentido. Ya no se entiende qué es lo que quieren, así que sería bueno que cuenten qué quieren: que no hagan un documento porque esa salida digamos que no fue muy prolija. Una vez que lo cuenten, daremos el debate y si hace falta generar los consensos, pero la política no es un show permanente”, advirtió Figueroa Castellanos en diálogo con Mañana es hoy (Radio Ancasti).

“Me tomé la molestia de revisar las declaraciones y publicaciones de los últimos días y este debate comenzó con una posición del concejal Fernando Navarro (UCR), que dijo textualmente que la boleta única es una herramienta que simplifica y economiza. Después, el concejal Aldo Cancino también lo destacó e incluso dijo que iban a plantearlo como bloque al municipio. Esto continuó con la conducción de la UCR, las nuevas autoridades dijeron que el sistema se configura como un avance importantísimo en la búsqueda de una mejor democracia e instaron al Gobierno de Catamarca para su implementación. Alfredo Marchioli, en este mismo programa de radio, valoró el sistema”, enumeró el diputado.

“Después salieron otras líneas de la UCR, que perdieron la interna, a decir que esto era una cuestión de interna del peronismo. Encima de todo, mienten. Gustavo Saadi sólo dijo que le había llegado la propuesta y que lo estaba estudiando. El gobernador no dijo nada, quien habló fue su intérprete o su casi vocero (el intendente de Belén, Daniel) ‘Telchi’ Ríos. Creo que hay que ser serios, coherentes, lógicos y respetuosos de la comunidad, los partidos políticos y de las instituciones. No pueden vivir haciendo y diciendo lo que quieren”, criticó.

Para Figueroa Castellanos, la UCR “ha perdido todo el hilo”. “Esta excesiva sobreactuación que están teniendo no lleva a ningún lado. Estaría bueno que se sienten, que se pongan de acuerdo, que cierren las puertas y que se digan lo que se tienen que decir. En la Cámara hubo proyectos de Boleta Única. Nosotros siempre pensamos que estas cosas tenían que estar más vinculadas a la reforma constitucional, a otros aspectos más macro”, explicó.

El presidente del bloque, sin embargo, reconoció que las elecciones Por su parte, la diputada Natalia Ponferrada lamentó que “no hay una unidad de criterios” en la oposición.

La legisladora dijo que “la oposición pareciera que no solo no se pone de acuerdo en este sentido, sino que se mueve de acuerdo a sus conveniencias”.

“Hemos sido testigos durante sus internas de cómo estuvieron fogoneando la importancia, los beneficios y las ventajas de la Boleta Única. De hecho, ellos son los que empiezan a hablar de este tema. El oficialismo dijo que se está analizando y ahora se ponen en contra o dicen que no es conveniente, que no se debe hacer por cuestiones legales y no sé qué tantos otros argumentos”, criticó.

Ponferrada consideró que “en el interior de la oposición tampoco hay una unidad de opinión o criterios”.

“Creo que en primer lugar tendrían que ponerse de acuerdo seriamente sobre esto para poder llevarlo adelante y no simplemente plantearlo por una cuestión de conveniencia electoral a su medida. Por otro lado quedaron expuestos, porque todavía el Gobierno no fijó ninguna posición al respecto, simplemente se dijo que se estaba analizando en relación con una propuesta de un concejal de ellos en la Capital”, sostuvo.

