Diputadas del Frente de Todos (FT) cuestionaron a sus pares del bloque

Juntos por el Cambio (JxC), quienes se ausentaron en la última reunión de

la Comisión de Salud en la cámara baja. En este sentido, las legisladoras

Claudia Palladino, Paola Fedeli, Natalia Soria, Mónica Zalazar, Stella Nieva

y Verónica Mercado consideraron que “el bloque opositor no quiere

trabajar, quiere un escenario para un discurso electoralista”.

En primer término, remarcaron que el verdadero trabajo parlamentario se

produce en el seno de las comisiones, lugar donde se efectivizan el

intercambio de opiniones para la concreción de los despachos y el

posterior tratamiento en el recinto de la Legislatura”. Sin embargo,

observaron que “los mismos que acaloradamente plantearon la necesidad

de trabajar cuando se fijó día y hora de sesiones se comportan como niños

caprichosos retirándose de las comisiones o, directamente, no aparecen”.

Además, contrastaron el proceder de la oposición: “Claro, en las

comisiones no hay cámaras ni luces, no hay marquesinas, solo hay

trabajo. Esa actitud, por lo menos hipócrita, volvió a reeditarse en la

reunión de la Comisión de Salud, donde se encuentran pendientes de

despacho importantes proyectos vinculados a la sanidad de la población”.

En este marco, y solo con la presencia de las legisladoras oficialistas, se

emitió despacho a dos proyectos para adherir a Catamarca a programas

nacionales: el de educación y prevención sobre adicciones y el de atención

y cuidado durante el embarazo.