El oficialismo presentó proyecto alternativo para «Ficha Limpia»

“Nosotros creemos que debemos hablar de todos los cargos y no solo electivos. Creemos que se debe incluir a todas las personas que formen parte de la función pública. No solo Gobernador y legisladores, sino ministros y secretarios que no son electos por el pueblo”, dijo Aguirre, a lo que agregó que el proyecto oficialista también incluye a los miembros del Poder Judicial.

Más adelante, Aguirre indicó que el oficialismo optó por presentar este nuevo proyecto, porque el que presentó Puente “en su redacción final técnicamente deja algunas dudas”. En este contexto, recuerda que “Argentina garantizó la doble instancia en sede penal como garantía constitucional”.

“Ellos (por la oposición) aceptaron algunas observaciones que hicimos y el nuevo proyecto que presentaron se acercó a lo que pedíamos, pero la iniciativa que proponemos amplia el margen y es claro en la redacción”, sostuvo.

Finalmente, Aguirre se mostró confiado en que los dos proyectos se unifiquen para sacar una sola ley. “Si se logra un proyecto unificado con la oposición, será un gesto institucional importante desde la representación política de Catamarca hacia la ciudadanía”, cerró.

Apoyo opositor

Conocida la presentación del nuevo proyecto, Puente expresó su beneplácito a la iniciativa oficialista. “Celebró que se presente otro proyecto de ‘Ficha Limpia’, en este caso del Frente de Todos, que incluso es un poco más amplio ya que incluye al Poder Judicial”, dijo Puente en diálogo con El Ancasti. No obstante, negó el planteo de Aguirre con relación a que el proyecto de la UCR “contradice principios constitucionales”.

“Nuestro proyecto también habla de condenas en segunda instancia por lo que es exactamente igual a lo que ellos proponen”, aclaró.

Más adelante, el legislador recordó que “Ficha Limpia” es “de la ciudadanía en general” y que parte de un movimiento ciudadano que empezó en el 2018 y que “ya lleva recolectadas casi 500 mil firmas en todo el país”.

En este sentido se mostró de acuerdo en que esta iniciativa, más allá de los proyectos oficialistas y opositores, “hay que trabajarla en conjunto para que pronto sea ley en la provincia y de esta manera legislar una herramienta concreta que viene a devolverle confianza a la sociedad en la política y en los políticos”.

Finalmente, Puente aclaró que desde la oposición “siempre estuvimos dispuestos al diálogo y generar el consenso en base al proyecto para poder avanzar en su tratamiento”.

“Entendiendo que no hay ningún legislador en el cuerpo que se oponga a ‘Ficha Limpia’, podemos avanzar en el tratamiento conjunto y pronto convertirlo en ley en Catamarca”, cerró.

Puntos principales

El proyecto de la oposición establece que no podrán ser candidatos a cargos partidarios, ni a cargos públicos electivos, las personas que se encuentren condenadas penalmente a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra la administración pública, contra el orden económico y financiero, contra las personas cuando el resultado sea la muerte, contra la integridad sexual, contra el estado civil, contra la libertad, contra la propiedad, contra los poderes públicos y el orden constitucional.

-El proyecto opositor establece que en los supuestos previstos de las personas condenadas penalmente se extenderán desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente.

El proyecto oficialista por su parte, dispone la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de Gobernador, Vice, ministros, secretarios y directores en todos los niveles; de senadores y diputados; de intendentes, secretarios, directores de los departamentos municipales y concejales municipales; de los ciudadanos que hayan sido condenados a pena privativa de la libertad, aunque el cumplimiento de la pena sea en suspenso, o inhabilitación