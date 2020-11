El Poder Ejecutivo elevó a la Legislatura el proyecto de Ley de Presupuesto 2021

El gobernador Raúl Jalil elevó al Poder Legislativo el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial para el Ejercicio Fiscal 2021.

El proyecto de ley planteó, “con criterios de prudencia, objetivos concentrados en consolidar la protección social de los sectores más vulnerables de la comunidad catamarqueña”.

En este contexto, se evaluó que el impacto de la pandemia por el COVID-19 no se limitó al ámbito sanitario o social, sino que profundizó el debate de temáticas económicas que requieren de un fuerte respaldo. Es así que fueron puestos como ejes del trabajo presupuestario previsto para 2021 la salud pública, la seguridad, la contención social y la generación de empleo.

El proyecto de Ley de Presupuesto estima en la suma de $ 105.055.065.124,00, el cálculo de Recursos del Sector Público Provincial no Financiero destinado a atender el total de Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto del Sector Público Provincial no Financiero (Administración Central, Organismos Descentralizados e Instituciones de la Seguridad Social) para el ejercicio 2021 que ascienden a la suma de $110.281.110.770,00.

En tal sentido, se han previsto partidas presupuestarias para paliar los efectos de la propagación del virus y cumplir con el desafío de llegar a un amplísimo espectro de población efectivamente vacunada. Por ello, se prevé la construcción de un Depósito de Vacunas en la provincia y destinar los recursos suficientes para hacer frente a la campaña de vacunación masiva, que se llevará a cabo a través del Ministerio de Salud de la Provincia en articulación con el Ministerio de Seguridad, distintos sectores públicos y privados y Nación.

Asimismo, se estableció un significativo incremento de fondos a los centros de atención pública de mayor volumen de recepción, como el Hospital Malbrán, el Hospital San Juan Bautista, el Hospital Interzonal de Niños y la Maternidad, instituciones preparadas para la contención de enfermos por COVID- 19, en especial para aquellos catamarqueños que no cuentan con cobertura médica, además de tratar los casos más complejos derivados desde el interior de la provincia.

En idéntico sentido, “y a los fines de resguardar la salud de los catamarqueños que no cuentan con ningún tipo de cobertura médica”, el Poder Ejecutivo busca financiar la creación de un Régimen de Prestaciones médicas especiales para la atención y detección del coronavirus, a funcionar en la órbita de la Obra Social de los Empleados Públicos.

También se determinó continuar con la asistencia alimentaria, los programas de tarifas sociales y subsidio al transporte, y la ampliación de la construcción de viviendas, soluciones habitacionales y programas de créditos hipotecarios.

A través de un plan de obras y de viviendas, “también se buscará imprimir un fuerte impulso a la reactivación económica, recuperando los puestos de trabajo que la construcción fue perdiendo”.

En este marco, se planificó una importante inversión en obras hídricas que permitan mejorar y sostener el servicio de provisión de agua potable en todo el territorio, con la construcción de tres nuevos diques, además de la construcción del acueducto norte. Estas obras de infraestructura permitirán mejorar y sostener el servicio de provisión de agua potable en toda la provincia.

En idéntico sentido, se prevé la expansión en todo el territorio provincial del servicio de suministro de la empresa Aguas de Catamarca SAPEM, “pensando principalmente en brindar a los municipios un servicio de calidad en la atención a la demanda hídrica”.

Por primera vez en la provincia, se incorpora la Perspectiva de Género a lo largo del proceso de formulación del presupuesto, “considerando que esta es una deuda histórica que viene a saldarse con este primer paso: la promoción de la igualdad de género, y el destino de recursos a la prevención y eliminación de la violencia de género en todos sus aspectos, y al fortalecimiento de la inclusión, y la participación de las mujeres y del colectivo LGTBI+ en el mercado laboral, son una de las claves para interpretar este proyecto de presupuesto”.

En otro orden, se destinarán recursos para la continuidad y refuerzo de las Tarifas Sociales otorgadas a los grupos más vulnerables, con la continuidad del programa de subsidio al Transporte Público de Pasajeros, y del “Boleto Estudiantil”, como así también, el programa de “Tarjeta Familia”, que contribuye a dar soluciones alimentarias a las familias de bajos recursos.