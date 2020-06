El poderoso discurso de John Boyega en las protestas contra el racismo en Reino Unido

El protagonista de las tres últimas películas de la saga de Star Wars, John Boyega lideró las protestas por la muerte de George Floyd en Londres y dio un poderoso discurso ante una multitud que se encontraba en Hyde Park.

“Las vidas negras siempre han sido importantes. Somos importantes, siempre hemos significado algo. Siempre hemos sido exitosos, a pesar de todo. Y ahora es el momento, ¡ya no vamos a esperar más!”, comenzó el actor de 28 años.

“Necesito que entiendan lo doloroso que esta mierda es, lo doloroso que es que te recuerden todos los días que tu raza no significa nada. Pero ese ya no es el caso, ya no es el caso”, agrego Boyega luchando por contener las lágrimas.

En su discurso el actor gritó los nombres de personas afrodescendientes tanto estadounidenses como británicas que fueron víctimas de la policía y de crímenes de odio:

“Somos una representación física de nuestro apoyo a George Floyd. Somos una representación física de nuestro apoyo a Sandra Bland. Somos una representación física de nuestro apoyo a Trayvon Martin. Somos una representación física de nuestro apoyo a Stephen Lawrence, de Mark Duggan”, declaró.

Además, pidió que el movimiento se mantenga fuerte, pacífico y ordenado porque sus enemigos están esperando que cometan algún error para desestimar su reclamo. “Que hagamos esto lo más pacífico y organizado posible. Porque, ¿saben qué? Quieren que nos equivoquemos y que seamos desorganizados. Pero hoy no, hoy no, hoy no”, proclamó.

Finalmente, el actor se dirigió especialmente a los hombres, pidiéndoles que protejan a las mujeres afrodescendientes, que en su momento fueron descritas por Malcom X como “las personas más desprotegidas de Estados Unidos”.

“Este mensaje es específicamente para los hombres negros. Necesitamos cuidar de nuestras mujeres negras. Son nuestros corazones, son nuestro futuro, necesitamos cuidarlas […] una nación que consta con familias individuales que están prosperando, que están sanas, que se comunican y que educan familias en amor, tienen más posibilidades de ser mejores seres humanos. Y es lo que necesitamos crear. Hombres negros, esto empieza con ustedes. Tenemos que ser mejores”, concluyó.