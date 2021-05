El precio del pan subirá hasta un 13% la próxima semana

Desde el Centro de Industriales Panaderos y Pasteleros de Catamarca (CIPPAC), se dio a conocer que consensuaron un incremento del pan en la provincia que ira del 10 al 13%, informaron que el pan pasará de un precio de referencia de $145 a $165 por kilo, mientras se incrementan todas las especialidades ante la suba constante de los insumos como la harina. El aumento se reflejará desde el lunes en todas las panaderías adheridas al CIPPAC, mientras que aquellas por fuera definirán o no la suba, según la calidad del producto que comercialicen.

Oscar Morales, referente del CIPPAC, manifestó a El Ancasti que el sector ya viene en crisis desde el incremento de los costos y ante la pandemia, situación que no solo permitió una merma en la recaudación producto de la caída en las ventas, también muchos no pudieron sostener el rubro y otros no pueden contener al personal.

“El pan tendrá un aumento de entre 10 y 13 por ciento en toda la provincia, y en el país desde el fin de semana, tras la suba del precio de la materia prima. A partir de la semana entrante se aplicará el aumento, pero dependerá de cada panadería, pero el precio de referencia del pan francés ronda entre $145 y $165 el kilo, con el aumento y es ante los aumentos altos que tuvimos por ejemplo la harina en lo que va del año aumento un 25% y grasas y margarinas un 150% es una locura. Más el aumento del combustible que incide en los costos por el traslada de la materia prima, la paritaria, aumento de servicios. No podemos estar ajenos a esto y solo aumentamos un 10% a un 13%”, explicó Morales.

Además, se refirió a que el último aumento que se dio del pan fue del 10 al 15 % en febrero de este año y esto no fue suficiente porque los insumos aumentan todos los meses.

“Con la restricciones horarios y con todo lo que está pasando nos afecta en el costo y en mantener todo en difícil, la rentabilidad es cada vez más baja. Además, la baja en las ventas ronda en un 55% es muchísimo por eso ya esto es insostenible!” , resaltó Morales.

El aumento del pan en la provincia que comenzará a reflejarse en mostradores desde el lunes, será el tercero en menos de un año, ya que subió en octubre del 2020, en febrero del 2021 y ahora nuevamente.

Pan más económico

Ante la consulta de producto por debajo de ese precio a pesar de las subas, Morales apuntó a la falta de control en panaderías no registradas, quienes no solo no usan materia prima de calidad sino que afrontar el pago de impuestos ni están en regla con el personal que allí trabaja.

“Todos saben que existe panaderías con marginalidad, pero aquí todos hacen la vista gorda, piden que se los deje trabajar, pero no son formales, nosotros tenemos la gente registrada y los productos habilitados, ellos (por las panaderías en los barrios) no tienen nada.

Suba nacional

En las últimas horas se conoció que el aumento del pan será a nivel nacional, es decir que desde los grandes centros urbanos en adelante. Ayer en Buenos Aires se anunció una suba entre 8 y 13%, mientras en otras provincias del norte la suba será del 10 al 15%. Entre Rios y San Juan aumentaron el precio del pan desde este fin de semana entrante, otros desde la semana próxima. En Tucumán el aumento del pan será del 8%.

Al igual que en la provincia, los panaderos advirtieron que este aumento se debe a un fuerte incremento en los valores de los insumos, que se mantiene incesante durante los últimos meses.

«La materia prima viene aumentando escalonadamente y alguna indiscriminadamente», aseguró el presidente de la Federación Industrial Panaderil de Buenos Aires, Raúl Santoandre.

Según mencionó como ejemplo, la grasa y margarina aumentó 150% en tres meses y la levadura, 40% desde diciembre. «El fin de semana habrá nuevos aumentos de entre 8% y 13%; el kilo de pan saldrá $170, dijo Santoandre en declaraciones radiales.

En igual sentido, se expresó el titular del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, que se quejó por el nuevo incremento del precio de la harina y otros insumos indispensables para la elaboración de productos panificados.

«La preocupación en el sector es muy grande porque los aumentos se reiteran y todo indica que no funcionan los organismos de control», denunció Mora, quien dijo que el pan costará $170 como valor de referencia.