El preparador físico que golpeó al seguridad: “Malinterpreté el decreto sobre el aislamiento”

Miguel Ángel Paz, un personal trainer de Vicente López, golpeó al guardia de su edificio por no querer cumplir la cuarentena. . . “¡¿Me estás amenazando? ¿Vos me estás amenazando a mí, vos me estás amenazando a mí? Me dijiste que me ibas a poner una multa, me estás amenazando!” advirtió el agresor antes de la golpiza.