El diputado provincial del Frente de Todos, Guillermo Marenco recientemente elegido para presidir la comisión de Mineria de la Cámara baja provincial habló sobre su rol y los nuevos desafíos en el marco del conflicto minero que atraviesa actualmente el departamento de Andalgalá.

El legislador oriundo de Los Altos, dijo que apostará al diálogo y el consenso entre todos los actores sociales y destacó la política minera que lleva adelante la provincia.

En este punto, Marenco dijo que acompañará al gobernador Raúl Jalil y a parte del equipo de trabajo del Ejecutivo provincial a la reunión que se realizará en Andalgalá. Sin dar fecha precisa, el diputado explicó que el objetivo principal será abrir el diálogo con todos los sectores, no solamente con aquellos que se oponen a minería, sino también con quienes forman parte de la oposición en nuestra provincia.

“Voy a trabajar desde mi lugar para tratar de apuntalar lo que el Gobierno necesite y escuchar los planteos que haga la oposición”, comenzó diciendo el legislador del Frente de Todos.

Y agregó: “Nosotros debemos tratar de articular con aquellos que piensan distintos, con los que están en contra, y también con los que están a favor. No tenemos que tratar que lo entiendan, sino de escuchar sus verdades y ellos escuchen la nuestra para poder llegar así a un punto de entendimiento”.

En esa línea, el diputado dijo que la minería es fundamental para el crecimiento de la provincia y sus los efectos multiplicador también traera beneficios para toda la región o departamento donde se realiza la explotación minera.

Marenco evitó polemizar con los sectores de la oposición tras las fuertes críticas y cuestionamientos que en este último tiempo tomaron relevancia y que apuntó al desarrollo de la política minera y convocó al diálogo colectivo.

“Hay que tratar de entablar un diálogo con la oposición y dejar las criticas de lado. Creo que los actores políticos de Catamarca deben estar no en la agenda propia, sino en la agenda de la gente. Tenemos que poder discutir políticas públicas sin las peleas, aceptar el diálogo y ver que se puede hacer en conjunto. Tratar de hablar con la gente que no está a favor de la minería. Hablar con todos los sectores porque existen lugares donde durante tantos años no llego nada de los recursos mineros y por eso dicen para que la minería. No es una cuestión sencilla, tenemos un Ministro de Minería (Marcelo Murua) comprometido con la cuestión social y ambiental por eso creo que vamos a tener el mejor de los diálogos para llegar a un marco de consenso con la oposición”, aseveró el legislador.

El diputado volvió a reiterar que el trabajo sostenido que viene haciendo provincia en materia de generación de empleo privado.

“La gente tiene otras necesidades, la gente se pregunta cómo llega a fin de mes y nosotros tenemos que ver cómo podemos ayudar en eso. Confió en el Gobierno de la provincia, la generación de empleo privado con la radicación de empresas es algo asertivo, sabemos que falta todavía. Otro desafía, será tratar de que los recursos que nos deje el Litio sean usados correctamente, en obras que la gente necesite”, afirmó.

Marenco también apeló al compromiso de los Intendentes en la administración racional y eficiente de los fondos provenientes de regalías mineras. “Somos la provincia que más se pudo recuperar, después de la pandemia mediante la generación de empleo privado. Las condiciones que Catamarca ofrece a las empresas son muy buenas. Este esfuerzo también tiene que ser para los municipios, los Intendentes son claves en la administración de los fondos de regalías, pronto vamos a estar en Andalgalá acompañando al Gobernador para hablar con todos los sectores, para poder llegar un entendimiento, y creo que la oposición tendrá que dejar la chicana política y sumarse al crecimiento de Catamarca”, añadió.

Norte Grande

Por otra parte, el diputado dijo que presentará junto a sus pares en la mesa de Legisladores del Norte Grande y pedido para que se incluya al Este provincia, como destino dentro las ofertas turísticas que ofrecen Tucumán y Santiago del Estero. “Junto a otros legisladores de Catamarca vamos plantear que el Este provincial se incluido dentro del paquete de ofertas turísticas para que nuestro departamentos sean visitados y sean un punto turístico”, concluyó.