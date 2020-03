El Presidente Fernandez anunció la cuarentena hasta final de Semana Santa

El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena obligatoria por el coronavirus “hasta que termine Semana Santa”, es decir, hasta el 13 de abril a las 00:00, tras una larga reunión virtual con los gobernadores, que le dieron su apoyo para profundizar la medida de aislamiento.

“Todos los datos dicen que el virus completa su ciclo en el organismo humano entre el día 10 y el día 14. Prolongando

la cuarentena vamos a haber logrado que el ciclo de desarrollo del virus en el cuerpo humanos se cumpla hasta dos veces”, afirmó el jefe de Estado, y detalló que los resultados preliminares “animan a seguir” el camino de la cuarentena.

Fernández hizo el anuncio pasadas las 22:00, luego de dialogar por cuatro horas con los mandatarios de todas las provincias sobre la prolongación del aislamiento y las nuevas acciones que se adoptarán a partir de los próximos días a nivel económico y social, para contener la crisis.

El Presidente afirmó que su decisión tiene que ver con privilegiar la “vida” por sobre todo, pero aclaró que eso no quiere decir que el Gobierno esté “descuidando la economía”.

“Es un camino que está empezando, queda mucho por delante y no tenemos garantizamos ningún resultado”, advirtió el mandatario nacional, al tiempo que precisó que cuando se cumpla la segunda fase de la cuarentena se tendrán “datos más claros de cómo se incuba la enfermedad”.

Fernández brindó un discurso en la Quinta de Olivos, acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, quienes estuvieron durante toda la jornada en la residencia, también con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En cuanto a la preocupación que existe por estas horas en torno a los barrios más vulnerables, el jefe de Estado

aseguró que “el Estado va a estar más presente que nunca”. “Tenemos que atender la situación de los barrios más pobres.

Para eso, hemos destinado recursos económicos, también para garantizar la llegada de alimentos. Les pido dos cosas, a los compañeros y hermanos que viven en barrios humildes, que respeten la cuarentena y que cuiden mucho a sus mayores”, expresó.

Además, le dedicó un párrafo a los empresarios y advirtió que será “duro con los que despiden gente”, al igual que con los “especuladores” con los precios, en momentos en que el Gobierno tiene dificultades para controlar las subas.

Diálogo

De esta forma, la cuarentena que en principio estaba prevista hasta mañana, será hasta el lunes 13 de abril.

De la charla por videoconferencia participaron el mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Córdoba, Juan Schiaretti; de Corrientes, Gustavo Valdés; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Gerardo Morales; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de

La Rioja, Ricardo Quintela, y de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.

También se conectaron los mandatarios de Neuquén, Omar Gutiérrez; de Río Negro, Arabela Carreras; de Salta, Gustavo Sáenz; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santa Fe, Omar Perotti; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tucumán, Juan Manzur; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

“Voy a ser duro con los que despiden”

Al anunciar la prórroga de la cuarentena general, el presidente Alberto Fernández les habló directamente a los empresarios y subrayó que va a “ser duro con los que despiden gente” en medio de la pandemia del coronavirus, y al respecto consideró que “llegó la hora de ganar menos” dinero.

“Voy a ser duro con los que despiden gente. Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad.

Aquí nadie se salva solo”, sostuvo el jefe de Estado, al leer un discurso en la Quinta de Olivos, luego de anunciar la extensión de la medida de aislamiento social obligatorio hasta el 13 de abril.

El Presidente aludió al Papa Francisco, quien se había expresado en el mismo sentido que él, y expresó que no es posible “en semejante crisis desamparar a alguien dejándolo sin trabajo”.

“He visto con alegría que es el pensamiento del Papa Francisco. Pero la verdad no es el pensamiento del Papa o de Alberto Fernández. No es una regla del Papa o de Alberto Fernández. Es una regla moral que tenemos como sociedad”, enfatizó.

La advertencia de Fernández se produjo luego de que Techint amenazara con llevar adelante casi 1500 despidos.

“De lo que se trata para muchos de esos empresarios es de ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, llegó la hora de ganar menos, y así lo voy a hacer respetar”, recalcó.