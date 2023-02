Alberto Fernández, el presidente que ayer se convirtió en el Jefe de Estado que

más veces visitó Catamarca durante su mandato, pasó por nuestra provincia y

junto al gobernador Raúl Jalil inauguraron la primera “Casa Propia – Casa Activa”

del país y visitaron las obras de refacción del Santuario de la Virgen del Valle. No

fue todo lo que trajo el Jefe de Estado nacional. Es que dentro de la comitiva oficial

estuvo el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, quien

firmó un convenio para la construcción de 599 hogares nuevos en la provincia. En

lo político, con un sutil mensaje en el acto central, Fernández pidió a las y los

catamarqueños “ayuda”, habida cuenta de que “queda mucho por hacer y tenemos

que hacerlo todos juntos y unidos”.

La agenda de actividades del Presidente inició en el norte de la Capital, donde

inauguró la primera Casa Activa del país, un complejo que facilitará el acceso a la

vivienda a personas mayores. Allí, Fernández y Jalil recorrieron las instalaciones y

mantuvieron contacto con adultas y adultos mayores en zona de espacio común.

Son 32 viviendas con equipamientos y áreas específicas, integrados a espacios

comunes donde podrán llevar adelante actividades educativas, deportivas y de

recreación, brindando paralelamente acceso a Centros de Día con atención de

salud primaria y terapéutica.

Luego, la comitiva visitó las obras de refacción del Santuario de la Virgen del Valle,

obra cuya primera etapa inició el municipio de la Capital y que para la segunda

etapa pasó a manos de la Provincia y de Nación. Tras esa visita, el Presidente,

junto a las ministras Victoria Toloza Paz (Desarrollo Social), Ayelén Mazzina

(Mujeres, Diversidad y Género) y el titular de la cartera de Desarrollo Territorial y

Hábitat, se trasladaron al Predio Ferial, donde fue el acto central.

De esa locación surgió una particularidad. La agenda oficial de Presidencia incluía

la participación del intendente capitalino Gustavo Saadi como orador en el acto. El

alcalde no estuvo presente ni formó parte de las actividades.

En su discurso, Fernández remarcó: “A nosotros no nos da vergüenza decir que el

Estado tiene que estar presente cada vez que un argentino o argentina lo

necesita”. Luego se refirió al convenio para la construcción de más viviendas en la

provincia y le apuntó a lo que dejó la gestión de Mauricio Macri para Catamarca.

En este sentido, previa consulta a Jalil y a la exgobernadora Lucía Corpacci sobre

“cuántas casas se entregaron”, subrayó que “cero”. “¿Saben por qué? Porque en

política hay quienes creemos que el Estado tiene que estar presente construyendo

casas para los que lo necesitan y hay quienes creen que eso es un problema del

mercado y el mercado lo va a resolver”, insistió.

Cerca del final de sus palabras, Fernández dijo: “Siento que sigo cumpliendo con

ustedes en circunstancias muy difíciles. A nuestros adultos mayores les prometí

que nunca más iban a pagar sus remedios y los dejaron de pagar a los pocos

meses que asumí la Presidencia”.

Y finalizó agradeciendo a “Catamarca por este tiempo”. “Los abrazo con cariño y,

por favor, ayúdenme, queda mucho por hacer y tenemos que hacerlo todos juntos

y unidos”.

Más viviendas

Maggiotti firmó con Jalil un convenio para la construcción de 599 nuevas viviendas

del Programa Casa Propia. De esta forma, se ejecutarán 141 nuevos hogares en

Andalgalá, 77 en Santa María, 62 en Valle Viejo, 50 en Chumbicha (Capayán), 40

en Londres (Belén) y 229 en la Capital.