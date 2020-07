El primer corredor del turismo interno será entre el Valle Central y Ambato

Desde el ministerio Cultura y Turismo dieron a conocer que el primer corredor para

realizar turismo interno en Catamarca conectará a las comunas que conforman el

Valle Central (Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú) y de Ambato (La Puerta,

Las Juntas y El Rodeo).

La intención es que las personas interesadas puedan realizar actividades recreativas

en estas localidades y sin la posibilidad de pernoctar, en primera instancia. Desde la

cartera cultural y turística apuntan que este corredor entre el Valle Central y Ambato

pueda ser lanzado en la semana venidera.

La secretaría de Gestión Turística, Gabriela Coll, habló con El Esquiú.com y remarcó:

“Estuvimos hablando con los municipios del Valle Central y Capital. Se está

trabajando en el corredor de Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, La Puerta, ver si se

pueden conectar también con las zonas de Las Juntas y El Rodeo para hacer

actividades recreativas por el momento, sin pernocte, por una cuestión de que

todavía se están capacitando los municipios y los privados en todo lo que es higiene

y seguridad, aplicación de protocolos (por la pandemia de COVID-19)”.

Consultada sobre las actividades que se podrían realizar, Coll explicó que buscan

tener locales gastronómicos para almuerzos y “solicitamos a los municipios que nos

informen cuáles son los prestadores que van a estar abiertos. Pedimos actividades

que estén previstas para que el turista no pierda tiempo. Caminatas, senderismo, bici,

un par de actividades que se puedan realizar con un mínimo de personas como está

establecido para que no haya conglomeración de gente. Estamos viendo si para la

semana que viene ya podemos tener el primer corredor”.

Sin embargo, Coll remarcó que “como estamos trabajando en actividades recreativas,

todavía no estamos hablando de turismo en sí porque no hay pernocte, se están

planteando diferentes ideas para analizar. También tendremos una reunión con el

sector privado el día miércoles (por mañana), donde se trabajará en conjunto para

que analicen con los municipios cómo hacer el progresivo avance”.

Luego, la funcionaria hizo énfasis en que todavía “no podemos hablar de fechas” de

habilitación de un turismo interno con más posibilidades y menos restricciones debido

a que “la pandemia es la que nos dice si podemos avanzar o no. Lo que se habló en

la reunión del jueves (pasado) con los municipios, es que se va a empezar a trabajar

en corredores turísticos y se va a ir haciendo una apertura progresiva”.

En otro pasaje de la entrevista, Coll dijo que “estamos viendo si para la semana que

viene ya podemos tener el primer corredor. También con la zona Oeste y Puna se

está analizando otro tipo de corredor porque ellos no quieren recibir turistas de la

Capital todavía”.

Ayuda de Nación

Coll destacó que 30 prestadores turísticos de la provincia recibieron asistencia

financiera por parte del Gobierno nacional, en el contexto de la pandemia, a

sabiendas de que se trata de uno de los rubros más afectados. “Nosotros con el

Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur) de Nación pudimos ayudar y

entraron alrededor de 30 prestadores de servicio. Estamos esperando la otra ayuda

de Nación que es el Fondo de Auxilio y Capacitación Turística (FACT)”, concluyó.