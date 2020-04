El príncipe Carlos seguirá pagando los gastos de Harry y Meghan en Estados Unidos

“Aunque es posible que no nos vean aquí, el trabajo continúa”, es parte del mensaje que el príncipe Harry y Meghan Markle dejaron en su cuenta de Instagram antes de oficializar su salida de la Corona británica.

Este 1° de abril se cumplía el plazo para que los duques de Sussex dejar de formar parte de la Familia real y comenzaran una vida “financieramente independiente”.

“El mundo en este momento parece extraordinariamente frágil. Aun así, confiamos en que cada ser humano tenga el potencial y la oportunidad para marcar la diferencia”, dice otra parte del texto y que hace referencia a la crisis que se está viviendo a nivel mundial por el coronavirus.

Seguramente viendo ese complicado escenario es que el príncipe Carlos ha decidido seguir ayudando económicamente a la pareja, luego de su decisión de radicarse en Los Angeles, Estados Unidos.

“No se revelará cuánto, pero se cree que ronda los 2 millones de libras esterlinas”, dice el diario británico Daily Mail, respecto al monto que el hijo de la reina Isabel destinará para Harry y Meghan.

También se cree que la decisión del viudo de Lady Di está motivada luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que no pagará por la seguridad de la pareja.

I am a great friend and admirer of the Queen & the United Kingdom. It was reported that Harry and Meghan, who left the Kingdom, would reside permanently in Canada. Now they have left Canada for the U.S. however, the U.S. will not pay for their security protection. They must pay!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2020