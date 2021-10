“El prófugo” es la película que la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió para representar a nuestro país en la próxima edición de los Oscar, que se llevará a cabo el 27 de marzo de 2022.

Para lograr entrar a la categoría “Mejor película extranjera”, el film de Natalia Meta debe atravesar dos selecciones previas de la Academia, cuya decisión final se sabrá el 21 de diciembre.

La película, actualmente en cines, cuenta la historia de Inés (Rivas), una cantante que hace doblajes de películas y que en unas vacaciones con su novio sufre una situación traumática. Desde ese momento, sus pesadillas se mezclarán con la realidad.

“Natalia Meta me mandó el guión. Me encantó. Leí la novela de Feiling, fascinante también. Los misterios del amor, la conquista del otre, esa rendición, los fantasmas que nos habitan al enamorarnos, el borde entre el sueño y la vigilia, el lugar del deseo femenino, la creación artística, el sonido como parte de eso que es el amor. Me sumé al viaje. Estos encuentros también son un enamoramiento”, recordó su protagonista, Érica Rivas en su cuenta de Instagram.

Al elenco lo completan Nahuel Pérez Biscayart, Daniel Hendler, Guillermo Arengo, Agustín Rittano, Gabriela Pastor, Flor Dyszel y tendrán una participación especial Cecilia Roth y Mirta Busnelli.

El film está inspirado en la novela “El mal menor” de C.E. Feiling un thriller del que su directora rescató “la idea de darle a los sueños una jerarquía ontológica y un grado de existencia” material. “Extraje del libro la idea de los prófugos, seres que habitan los sueños, que se escapan de ellos y buscan cruzar el cerco que separa el mundo onírico y el de la vigilia para encarnarse”.

¡Mirá el tráiler acá!

The post “El prófugo”, la película que Argentina elige para competir en los Oscar first appeared on Metro 95.1.