El protagonista de Better Call Saul podría sumarse al Universo Cinematográfico de Marvel

Aunque la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel fue retrasada por el avance de la pandemia de Coronavirus, el estudio no deja de trabajar en la formación de los elencos de los proyectos que tiene en camino.

Según el medio We Got This Covered, Marvel Studios está considerando a Bob Odenkirk, el actor conocido por su interpretación de Saul Goodman en Breaking Bad y en Better Call Saul, para formar parte de uno de sus grandes proyectos cinematográficos.

Aún no se tiene información certera, pero se rumorea que Odenkirk podría darle vida a Dario Agger, el malvado empresario que es uno de los grandes enemigos históricos de Thor. Esta enemistad comienza en los cómics luego de que Thor se enterara que las fábricas de la compañía de Agger (Roxxon) estaban matando al medio ambiente.

Agger tiene un alter ego: un Minotauro. ¿Cómo lo ves a Odenkirk en ese rol?