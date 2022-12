El subsecretario de Ambiente de la Capital y responsable del Programa GIRO,

licenciado Nicolás Acuña comentó que el Punto GIRO (Gestión Integral de

Residuos en Origen) tiene alrededor de un 50% de avance y esperan inaugurarlo a

comienzo del 2023.

En ese sentido, Acuña comentó que “el punto GIRO del Predio Ferial fue el

primero y está abierto de 8 de la mañana a 20 horas para toda la gente que quiera

acercar sus residuos y en estos momentos estamos construyendo un segundo

Punto GIRO en la zona sur más precisamente en Valle Chico”.

“Ahí estará el segundo Punto Giro que esperamos inaugurarlo a principios del año

que viene, ya está avanzado entre un 40 y 50%, también va a tener varias

innovaciones ambientales para que la gente pueda ver que es lo que se hace para

qué separamos y qué rédito tiene”, afirmó.

En esa línea, agregó que “para que pueda ver toda una cuestión ambiental de que

el punto va a estar sustentado con paneles fotovoltaicos, va a tener techos verdes

en este sistema de captación de agua para que la gente pueda ver cómo se utiliza

para las huertas. El mismo punto va a estar construido con materiales reciclables

que es lo que le queremos mostrar a la gente que lo que uno separa se vuelve a

reinsertar en el punto”.

“Así que este será el segundo punto, de tres o cuatro que tenemos planificado en

la ciudad porque más allá de ampliar el sistema de recolección diferenciada, de

contenedores en la ciudad, los puntos vienen a responder a otra cosa por eso

tenemos que tener varios puntos en la ciudad”, aseguró.

Cabe destacar, que los puntos GIRO son pequeñas estaciones de transferencia

donde se pueden acercar residuos voluminosos como poda, escombros y chatarra

– y otros residuos que requieren gestión especial, como residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos (RAEE), pilas, baterías y aceites usados. En estos puntos

se realizará el acopio diferencial de cada corriente de materiales reciclables: Papel

y cartón, plástico y vidrio.

Más contenedores verdes

Por otra parte, Acuña comentó sobre la colocación de más contenedores verdes,

para material reciclable, en los barrios señalando que “hace poco hemos ampliado

en el sector norte de la ciudad con estos contenedores verdes, cercano a las 500

viviendas, al Parque de la Gruta con estos contenedores, vamos ampliando por

circuito, también tenemos varios en la zona oeste y sur de la ciudad. Lo que suele

pasar con los contenedores en este caso del programa GIRO van al lado de los

contenedores grises, los de basura convencional, para disponer de todo lo

reciclable como papel, cartón, plástico, aluminio”.

“Hay que dejar en claro que ninguno de estos dos tipos de contenedores, ni el de

GIRO, ni el de residuos domiciliarios es para residuos de escombros, residuos

voluminosos porque eso hace que se rompan los contenedores, los camiones no

lo pueden recolectar. Ese es como el principio fundamental, de cualquier manera,

nosotros tenemos casi cien contenedores en la ciudad y la gran mayoría funcionan

bien”, indicó.

En esa línea, añadió que “en particular en el sector norte es muy nuevo, a los

contenedores los pusimos hace una semana, si bien se está concientizando hace

tres semanas, pero seguramente falta más. Una vez que se ponen los

contenedores en un barrio seleccionado ese trabajo continúa periódicamente, no

es que no se vuelve al barrio”.