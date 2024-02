El reclamo policial se traslado a la Jefatura

.tdi_357{margin-bottom:25px!important}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_357{margin-bottom:20px!important}}@media (max-width:767px){.tdi_357{margin-bottom:20px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_357{margin-bottom:15px!important}}

.tdm_block.tdm_block_inline_text{margin-bottom:0;vertical-align:top}.tdm_block.tdm_block_inline_text .tdm-descr{margin-bottom:0;-webkit-transform:translateZ(0);transform:translateZ(0)}.tdc-row-content-vert-center .tdm-inline-text-yes{vertical-align:middle}.tdc-row-content-vert-bottom .tdm-inline-text-yes{vertical-align:bottom}.tdi_357{text-align:left!important}.tdi_357 .tdm-descr{color:#000000;font-family:var(–global-font-2)!important;font-size:15px!important;line-height:1.5!important;font-weight:400!important}.tdi_357 .tdm-descr a{color:#ec3535}.tdi_357 .tdm-descr a:hover{color:#c11f1f}@media (min-width:1019px) and (max-width:1140px){.tdi_357 .tdm-descr{font-size:13px!important}}@media (min-width:768px) and (max-width:1018px){.tdi_357 .tdm-descr{font-size:12px!important}}

Multimedios Visión con más de 15 años de experiencia en el rubro, contamos con periodistas y camarógrafos profesionales, así como equipamiento de primera calidad. Estas organizaciones han establecido su reputación en el campo de las noticias y se han ganado la confianza del público a lo largo de los años.

Nota de Airevision