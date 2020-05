El reparto de ‘Más barato por docena’ recreó algunas escenas icónicas de la película

El reparto de Más barato por docena (2003) nos lleva por un rato de viaje al pasado. Los protagonistas de la ya clásica comedia que cautivó tanto a grandes como a chicos recrearon algunas de sus escenas más icónicas para compartir con sus fanáticos.

A 16 años del estreno de la película, Hillary Duff, Alyson Stoner, Jakob Smith, Morgan York, Liliana Mumy, Kevin Smith, Brent Kinsman, Blake Woodruff, Forrest Landis y Bonnie Hunt se unieron para hacer, cada uno desde sus casas, este divertido video en el que interpretan algunas escenas mostrando el “antes y el después”.

Surprise! From the Baker family to yours. We are all in this together. #wearefamily

Help feed families with us: https://t.co/seTtTMoi0Y@NoKidHungry pic.twitter.com/zdNFiV86Jo

