El Rodeo no recibirá a estudiantes y anuncia fuertes multas para infractores

La Municipalidad de El Rodeo no recibirá a los miles de estudiantes que van a

festejar su día cada 21 de septiembre y, además, multará con elevadas cifras a los

propietarios que alquilen sus viviendas para fiestas en el transcurso de esa semana.

Esto se decidió días atrás en una reunión en la que participaron las autoridades

gubernamentales y los Comité Operativo de Emergencia (COE) de El Rodeo, La

Puerta, Las Juntas y Los Varela. Vale mencionar que, en estos últimos tres

municipios, también regirán las prohibiciones mencionadas.

Con esta restricción, los intendentes comunales buscan evitar aglomeraciones de

personas, uno de los factores claves para evitar la propagación del COVID-19.

Luis Castro, referente del COE de El Rodeo, explicó que tomaron esta decisión

porque han notado que “hay mucha desobediencia, mucha irresponsabilidad. La

responsabilidad individual es el gran secreto para cuidarnos de la pandemia. Hemos

tenido coincidencia con el intendente (Armando Seco Santamarina), con todos los

que pertenecen al grupo del Comité Operativo de Emergencia de los lugares que los

chicos eligen para la semana del estudiante, en tomar medidas drásticas para no

lamentar contagios de este virus que es altamente contagioso”.

Luego resaltó: “Este contexto de pandemia lo deja a uno sin alternativas, sin

opciones de manejar otras variables que no sean las de prohibir, restringir, multar,

sancionar. La realidad nos indica que los chicos se siguen juntando, cada vez más,

hacen fiestas. Vemos comportamientos que no son acordes a los tiempos que se

viven”.

Castro rememoró que “en semanas del estudiante de años anteriores, había 10 mil o

15 mil chicos dando vueltas acá” y señaló que imaginar una veintena de reuniones

“con 500 chicos en cada lado, después se cruzan durante siete días en el mismo

lugar, es una locura. Sinceramente, no nos queda otra alternativa que tomar este tipo

de medida”.

“Soy responsable de la parte sanitaria. No me importa que se enojen los

comerciantes, los dueños de casas de El Rodeo. Prefiero eso antes de tener un

contagio en El Rodeo”, siguió Castro.