El Rodeo recibirá a estudiantes, pero no programará eventos

Los referentes del COE de El Rodeo se reunieron días atrás para analizar cómo se llevarán a cabo los protocolos para recibir a los jóvenes que elijan, como cada año, la villa veraniega durante la Semana del Estudiante. A diferencia del año pasado, donde la localidad se cerró para evitar aglomeraciones, este año será diferente. Se adelantó que la comuna no organizará eventos oficiales, mientras desde salud instalarán puestos de control y testeo.

Luis Castro, al frente del Centro de Salud de la villa y referente del COE, explicó que avanzan en tomar decisiones que serán para evitar posibles contagios de COVID-19 durante la semana. Manifestó que casi el 100% de los vecinos están vacunados y quieren priorizar la salud de todo el pueblo aunque comprenden que la situación epidemiológica muestra que los números son positivos.

“La semana del estudiante nos preocupa mucho porque nos imaginamos lo que siempre pasa en esa semana en El Rodeo y debemos concientizar mucho porque si bien bajaron los casos no se puede liberar todo. No podemos tomarlo como que hay casos cero; considero que si hay más de 1.200 activos quiere decir que tenemos que esperar. Pero un caso de COVID que ingrese en la semana del estudiante en El Rodeo no sé qué pueda pasar, si los chicos a las 3 horas que se conocen ya comparten vasos”, manifestó.

Ante la situación, afirmó que desde la parte sanitaria lo que analizaron es avanzar en los puestos de control y testeo en esa fecha.

“Son importantes las medidas a tomar porque un caso que salte en esos días tenemos que cerrar El Rodeo y cómo les decís a cientos de chicos que no pueden estar, sobre todo a quienes están dentro de una casa alquilada”, detalló.

Agregó que las autoridades municipales también están preocupadas y avanzarán en protocolos para poder evitar aglomeraciones, más allá de lo permitido, como son las actividades al aire libre.

“Desde el municipio nos dijeron que no organizarán los eventos tradicionales porque si se organizan será muy difícil controlarlos, como sucede en otros ámbitos. La comuna no hará eventos pero no quita que los privados pueden hacerlo aunque no ingresó pedido aún, según tengo entendido.

Lo que nosotros vamos a hacer es reforzar todos los controles y tener un laboratorio de antígenos todos los días. Es decir si los chicos tienen síntomas pueden ir a realizarse un antígeno. También queremos testear a la gente que ingresa, al menos a uno por auto, a un adulto. Necesitamos también tener los datos porque si a alguien le hacemos test y da positivo luego saber a dónde está alojados o si está a cargo de los chicos. Si no hacemos esto se nos escapará algo de las manos”, detalló.

Agregó que si bien aún faltan algunos días, seguirán con las reuniones para avanzar en los protocolos.

Alquiler

También se pudo conocer que en la villa El Rodeo ya las casas están en alquiler para la semana del estudiante; el precio se mantendría igual a valores de 2019, de acuerdo con la información que se pudo recabar. De esta manera, para alquilar una casa para 10 personas el precio rondaría este año entre $150.000 y $180.000; a mayor cantidad de habitaciones y mayores servicios más caro se paga por estadía. La mayoría cobra por semana o por día.