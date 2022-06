Con la presidencia provisoria del senador José Luis Martínez, la Cámara alta provincial se reunió en su quinta sesión ordinaria, oportunidad en la que se dio tratamiento y aprobaron dos proyectos de resolución impulsados por los representantes de los departamentos Ambato y Pomán.

De acuerdo con el Orden del Día, el Pleno otorgó luz verde a la iniciativa del senador Ramón Edgardo Seco mediante la cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación, la cobertura de los cargos para completar los equipos de conducción y apoyo, según la Planta Orgánica Funcional (P.O.F.), en las escuelas secundarias de la Provincia.

“En la actualidad, es notoria la cantidad de Establecimientos que tienen los cargos de conducción (Director, Vice-Director, Secretario, Pro-Secretario) y apoyo (Preceptor, Bibliotecario, etc.); establecidas en sus respectivas Plantas Orgánica Funcional ( P.O.F. ), que no están cubiertos, por diferentes causas; lo que conlleva a un inadecuado funcionamiento administrativo” destacó el senador al dar lectura a sus fundamentos considerando que ante los faltantes “la tarea específica debe ser realizada por el personal de conducción diezmado y a veces; con la colaboración de agentes temporarios o ajenos al ámbito educacional y no teniendo responsabilidad alguna sobre el cargo”.

De igual manera, el Senador explicó que a fin de la normalización requerida, “se deberá aplicar los instrumentos vigentes” teniendo en cuenta que en su gran mayoría tienen que ver con vacantes por jubilación; retiros; renuncias; cargos de mayor jerarquía ó cargos creados que no generan un doble pago por el cargo (suplencias) encontrándose establecidas en el Presupuesto Anual vigente.

Antes de finalizar, el Legislador ambateño subrayó que tales medidas llevarán a que los establecimientos escolares funcionen administrativamente mejor, resaltando que en las próximas semanas, el Poder Ejecutivo estará dando solución la a este tema.

Destacamento Policial y de control de flora y fauna en Bolsón de Pipanaco

El siguiente proyecto de resolución aprobado por el Cuerpo, tiene que ver con requerir al Ejecutivo Provincial para que a través de las áreas competentes del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia, arbitre los medios necesarios para la instalación de un Destacamento Policial y de Control de Flora y Fauna en la zona del Bolsón de Pipanaco, ubicado en el departamento Pomán.

La iniciativa tratada sobre tablas a pedido de su autor, el senador Héctor Fernández se fundamentó en que “en función de las características de la prestación del servicio de seguridad y control que deberá brindar el destacamento, será pertinente, la construcción y/o instalación de una unidad edilicia que tenga las características adecuadas al entorno, destinadas a establecer una unidad que posibilite por sobre todas las cosas, preservar el ecosistema preponderante”.

En relación de las características de lo solicitado, Fernández señaló: Tener presencia permanente en el sector, creando una unidad de personal debidamente instruido y que cuente con los medios correspondientes para cumplir su potestad de prevención y/o cumplimiento de la ley; contar con los medios de comunicación necesarios que permitan garantizar una rápida respuesta frente a imprevistos de la naturaleza y/o atención a los vecinos de la zona; la movilidad adecuada para el uso en el destacamento policial y durante las recorridas de prevención; y el debido asesoramiento y acompañamiento de las áreas pertinentes para realizar el trabajo articulado.

“En definitiva, este proyecto representa la posibilidad de implementar una herramienta fundamental para el desarrollo de un servicio de seguridad y cuidado eficiente en el territorio del oeste de nuestra provincia, garantizando fundamentalmente el resguardo de nuestro ecosistema” manifestó el senador Fernández ante sus pares.

Homenajes

En el cierre de la sesión, el senador Edgardo Seco aprovechó el espacio para rendir homenaje a los hombres y mujeres de los cuarteles de Bomberos Voluntarios de la provincia en el Día Nacional del Bombero Voluntario, “con el compromiso, desde el Estado y desde este cuerpo, de seguir siempre acompañando desde nuestros lugares, la loable tarea que desarrollan, para que la puedan seguir llevando adelante de la mejor manera”.

A dicho homenaje se sumó también el senador José Luis Martínez.