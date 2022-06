La vicepresidenta de la Cámara alta, Virginia del Arco, encabezó esta mañana la sexta sesión ordinaria del Senado con el tratamiento de tres proyectos parlamentarios que fueron aprobados por el Pleno. Asimismo, se dispuso convocar a sesión especial para el próximo miércoles a las 18 horas, oportunidad en la que asuma la senadora suplente por la Capital, Susana Díaz, en reemplazo del senador Maximiliano Brumec.

Pedido de sede para Liga ambateña

De acuerdo con el Orden del Día previsto para la jornada, el Cuerpo acompañó la iniciativa del senador Ramón Edgardo Seco a través del cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la construcción de la sede, para el funcionamiento de la Liga Ambateña de Fútbol, en terreno propio enclavado en la localidad de La Puerta, Departamento Ambato.

Al exponer los motivos, el Senador señaló la necesidad de que la entidad madre; que actualmente nuclea a nueve clubes, “pueda tener su sede propia a fin de realizar su actividad con mayor comodidad y eficiencia ya que actualmente, sus reuniones las realiza en un domicilio particular con los lógicos inconvenientes y no pudiendo tener a buen resguardo la documentación y elementos con que cuenta”.

“La Liga Ambateña de Fútbol, cumple un importante rol no solamente en lo deportivo; con 35 años de existencia; si no también, en lo social ya que permite, domingo a domingo, mientras desarrolla su Campeonato Anual, el movimiento no solo de vecinos del departamento ante su notable convocatoria y calidad futbolística que ofrecen sus participantes, permitiendo, además, la integración y confraternidad entre todos los ambateños” destacó el senador Seco.

Edificio para la secundaria de La Puerta

Contando con Despacho favorable de Comisión, se incorporó otro proyecto del representante de Ambato referido a requerir a la Provincia, la construcción del edificio para el funcionamiento de la Escuela Secundaria de La Puerta.

“La mencionada unidad educativa creada hace 40 años; con una matrícula promedio de 90 alumnos y 30 docentes, aproximadamente, enclavada en la mencionada villa; funcionando actualmente; en el edificio de la Escuela Provincial Primaria N° 210 que lo hace con Jornada completa, finalizando su actividad en horas de la tarde lo que obliga a que el nivel secundario lo haga en horario nocturno” comenzó explicando el senador tras remarcar las inclemencias del tiempo en época invernal en la región como la complejidad del funcionamiento de unidades educativas en un mismo edificio; teniendo en cuenta el nivel terciario a través de Filiales de los Institutos de Estudios Superiores ( I.E.S.) «José Cubas» de Valle Viejo y «Estanislao Maldones» de Fray Mamerto Esquiú.

En este marco, el Senador señaló “estamos saliendo; con el esfuerzo de todos, de una pandemia mundial que nos azotó imprevistamente y que nos va a permitir iniciar una etapa de mayor desarrollo económico- social y teniendo en cuenta que integramos un proyecto político – institucional; con planificación y cuentas transparentes y ordenadas, requerimos la concreción del mencionado proyecto para ser incluido en el próximo Presupuesto General de Cálculos y Recursos”.

Aniversario de Tapso

Sobre tablas, el Cuerpo de senadores y senadoras trató y dio su aprobación al proyecto iniciado por el representante de El Alto, Augusto Ojeda sobre “Declarar de Interés Histórico y Legislativo el 196° Aniversario de la Localidad de Tapso”.

En parte de sus fundamentos, el Legislador explicó que “Debido a no encontrarse documentación de fechas anteriores, se toma el 15 de junio de 1826 como hito fundacional del pueblo. Con el correr de los años, la población fue desarrollándose, una época que marca a Tapso como población fue la llegada del ferrocarril a suelo catamarqueño en el año 1875, que una vez en territorio tapseño fomentó la industria forestal, fijando como trabajo principal de los pobladores la tala de quebracho Colorado, quebracho blanco y algarrobo, riqueza natural de la zona, mejorando con esto la economía local”.

“Tapso es considerado entonces, a partir de documentos que lo avalan, como una comunidad en constante desarrollo y crecimiento que busca desde su identidad como pueblo, seguir escribiendo su aporte en las páginas de la historia de la provincia de Catamarca” enfatizó el senador Ojeda.

Sesión especial

Durante la sesión, el senador José Luis Martínez se refirió a la desaparición física de su par Maximiliano Brumec. “Hoy una sesión muy distinta y difícil de sobrellevar” señaló el Legislador tras explicar que cumpliendo con los mandatos constitucionales se solicita sesión especial para el próximo miércoles, ocasión en que asuma la senadora suplente Susana Díaz y se realice uno de los homenajes previstos al Dr. Brumec, “quien durante estos dos años y medio fue nuestro colega y parte importante de este recinto y de la política”, subrayó.

Ante la moción del Legislador, el Pleno aprobó la sesión para el miércoles 22 a las 18.00 horas.

Suicidios

Sobre el final de la sesión el senador por Tinogasta, José Misael Alanís Andrada, hizo mención a la celebración del Día del donante de sangre. «Donar sangre es donar vida», manifestó el senador quien también recordó al científico argentino Luis Agote como pionero en la donación de sangre.

De igual manera, el Senador planteó que “mientras el centralismo no mire hacia el interior, será muy difícil que miremos y consideremos al flagelo del suicidio”.

“La vida se debe proteger, se debe cuidar, se debe prolongar y se debe honrar y honrar la vida es tratar el suicidio. Mientras el suicidio sea algo que nos lleva al silencio, nunca podremos hablar de suicidios y disminuirlos” destacó el Senador tras pedir al Ministerio de Salud, realice todo lo necesario para tratar este problema.

A las palabras del senador por Tinogasta, continuaron las palabras del senador por El Alto, Augusto Ojeda, quien manifestó igual preocupación en su departamento por el mismo flagelo, haciendo también su pedido a dirigir la atención al interior de la provincia en este sentido.