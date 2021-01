El senador que presidirá el juicio político contra Trump ha participado en cinco películas de Batman

Patrick Leahy es el tercero en la línea de sucesión a la presidencia de la administración de Joe Biden y un fanático del héroe de Gótica.

Patrick Leahy es el miembro más antiguo del Senado estadounidense y el tercero en la línea de sucesión a la presidencia de la administración de Joe Biden, por lo que será el encargado de presidir el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump.

Pero un dato curioso que ha trascendido es que el parlamentario de 80 años es fanático de Batman, al punto que ha participado en cinco películas del “Caballero de la noche”: Batman Forever, Batman & Robin, The Dark Knight, The Dark Knight Rises y Batman vs Superman: Dawn of Justice.

En The Dark Knigh es quien interpela al Joker cuando irrumpe en la fiesta de Bruce Wayne. El villano lo amenaza con un cuchillo al tiempo que le dice que le recuerda a su padre.

“Me asustó muchísimo, cuando me atacó con el cuchillo… no tuve que actuar”, recuerda Leahy sobre su aparición junto al personaje interpretado por Heath Ledger, según señala CNN.

El vínculo del senador demócrata con el héroe de Gótica se remonta a sus años de niñez, cuando se la pasaba leyendo en la biblioteca Kellogg-Hubbard en Montpelier, (EE.UU.).

“Entrar en el mundo de Batman a través de mi imaginación abrió una puerta temprana a un amor de por vida por la lectura”, recuerda el legislador estadounidense, quien conoció a Batman cuando tenía 4 años. De hecho, el dinero que recibió por aparecer en las cintas de Batman las donó a su querida biblioteca.

Sin embargo, el senador adelantó que no participará en el próximo reinicio de “The Batman”, protagonizada por Robert Pattinson. “Tengo demasiadas otras cosas que están ocurriendo con el Covid-19 y con los proyectos de ley de asignaciones”.

Fotos: Shutterstock/Captura de video

