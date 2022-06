El intendente Gustavo Saadi encabezó el acto de implementación del sistema

Planet Youth para la prevención de adicciones, que se desarrolla a través del

programa “Motivados por la Vida”.

Dos aspectos esenciales marcan lo significativo de este paso que da la comunidad

capitalina. En primer lugar, que se trata del trabajo más serio y profundo jamás

encarado en Catamarca para enfrentar el problema de las adicciones: es un

desafío a largo plazo a través de un sistema probado y exitoso alrededor del

mundo.

El segundo factor relevante es que la iniciativa capitalina encontró un respaldo

total en todos los estamentos institucionales y sociales, hecho clave porque es a

partir del compromiso conjunto que se fortalece toda la labor y se multiplican las

posibilidades de alcanzar los resultados esperados.

El camino será arduo, pero la meta es noble: proteger a la población del flagelo de

las adicciones, apuntando a la raíz del consumo problemático, buceando en las

causas y ofreciendo respuestas.

El fuerte apoyo a la tarea encarada por el municipio, se formalizó con la firma de

un convenio marco de cooperación institucional en el marco del programa

“Motivados por la vida”, firmado por el propio Gustavo Saadi, funcionarios

municipales, la ministra de Educación, Andrea Centurión; el intendente de

Huillapima, Omar Soria; el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, Oscar

Arellano; representantes de cultos religiosos y organizaciones sociales,

funcionarios de los municipios de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo y

representantes del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

(Conicet).

La implementación del modelo islandés se lleva a cabo en 34 países y la comuna

capitalina se convirtió en la primera cuidad del país en poner en marcha este

programa, rebautizado aquí “Motivados por la vida”.

Planet Youth es un programa de políticas públicas que se orienta en la prevención

del uso de drogas en niños niñas y adolescentes, a través de la construcción de

una red de apoyo, monitoreo y oportunidades para jóvenes.

El intendente Gustavo Saadi destacó: “Tenemos el orgullo de decir que es el

primer municipio del país de haber implementado este programa”.

Además, mostró gran preocupación por los índices de consumo de alcohol y

pegamento en adolescentes de Capital: “El mayor índice de consumo es el

alcohol, estamos por arriba de la media nacional con respecto a los adolescentes.

En segundo lugar viene el pegamento”.

En otro momento de su discurso, sobre el consumo de alcohol dijo que “afecta a

toda la sociedad” y que “no hay soluciones mágicas para llegar a buenos

resultados, tiene que intervenir toda la comunidad, tenemos que estar todos,

universidad, escuelas, la Justicia, representantes del Ejecutivo, legisladores,

intendentes, para eso tiene que ser un trabajo conjunto, porque es una

problemática que nos afecta a todos”, precisó.

“Por allí vemos que se gasta mucho, y está bien, en combatir el narcotráfico; pero

debiera gastarse lo mismo o más en la prevención”, observó Gustavo, para

detallar que “el municipio ya cuenta con datos reales sobre el consumo de

adicciones en los barrios y diferentes sectores de la ciudad”.

Planet Youth fue desarrollado por el ICSRA. El programa está respaldado desde

sus comienzos por la organización Ciudades Europeas contra las Drogas

(European Cities Against Drugs, ECAD) y la ciudad de Reikiavik.

La estrategia de Planeth Youth contempla cuatro pasos principales:

* En el primer paso, un grupo de científicos sociales y legisladores se sirve de

datos para identificar el alcance del problema.

* El segundo paso es actuar a escala local, para lo cual los miembros del equipo

se ponen en acción y debaten sobre los datos locales de las comunidades y

barrios de todo el país.

* El tercer paso es la actuación a nivel local en múltiples lugares, tomando en

cuenta los datos nacionales, pero fundiéndose el espíritu, los talentos e imaginario

únicos de cada barrio, población o región.

* El cuarto paso es la reflexión integradora: dado que los participantes revisan las

actividades locales, se exploran las dimensiones de proceso y resultados del

conjunto de las actividades.

Las jornadas llevadas a cabo contaron con la presencia de disertantes y creadores

del programa, como también personalidades académicas nacionales y locales

como Roberto Canay, responsable del capítulo argentino de la International

Society of Substance Use Professionals.